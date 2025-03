Le PSG annonce la couleur pour faire tomber Liverpool

Demain, le Paris Saint-Germain aura une nouvelle opportunité d’écrire une belle page dans son histoire européenne. Après avoir réussi à sortir le FC Barcelone en quarts de finale la saison dernière après avoir perdu au Parc des Princes, le club de la capitale va tenter d’en faire de même à Anfield, là où très peu de clubs ont réussi à faire trébucher Liverpool. Emballants et dominateurs à l’aller, les Rouge et Bleu sauront-ils à nouveau imposer le rythme aux Reds, avec, cette fois, plus de réussite offensive ? En attendant de le voir, Khvicha Kvaratskhelia a confié que toute son équipe était motivée malgré la grosse déception de la semaine dernière.

«J’aurais préféré que le PSG ne gagne pas 4-0 face au Barça»

« On est motivé, je ne sais pas comment. Quand tu joues contre Liverpool à Anfield, tu n’as pas besoin de motivation supplémentaire. Mais quand vous jouez pour le PSG vous êtes motivé à chaque match. Nous avons une grosse mentalité, on va essayer de gagner demain, c’est notre mentalité. Comme je l’ai dit, ça va être un match difficile, notre objectif c’est de dominer comme on a fait à Paris, jouer avec la même qualité de jeu. Dominer comme on a fait, n’est pas une tâche facile. Si on se concentre sur notre propre jeu alors tout est possible. On verra bien comment va se terminer le match », a-t-il déclaré, avant d’expliquer le rôle de Luis Enrique, spécialiste des remontadas face au PSG en 2017 et la saison dernière à Barcelone.

« Il nous raconte beaucoup d’histoires sur son passé, il nous dit qu’il faut rester concentré sur notre jeu, avoir de la confiance. Tout est possible finalement. Il nous donne la possibilité de nous faire voir de quoi on est capable. » Quelques instants plus tard, le spécialiste en question s’est, lui aussi, présenté face aux médias. Et sans surprise, l’ancien du Barça a pris le contre-pied de tout le monde. « Non, je n’aime pas, j’aurais préféré que le PSG ne gagne pas 4-0 face au Barça (en 2017, ndlr). Au cours de ma carrière, quand le pire arrive, ce sont des choses à gérer, mais je n’ai pas de problème avec ça. J’y fais face de manière frontale, Mais j’aurais préféré un résultat positif. »

«Une des deux équipes pourra être championne d’Europe»

Ensuite, comme il a l’habitude de le faire depuis qu’il est au PSG, l’Espagnol a insisté sur le fait de désacraliser l’événement. « On a fait notre semaine habituelle avec une petite analyse du match le lendemain. Il n’y a aucun changement d’approche, nous n’aurions pas fait différemment même en cas de résultat positif. » En revanche, il a concédé qu’il y avait quand même un paramètre pas simple à gérer : les émotions de ses joueurs. « Je me suis beaucoup répété. La saison dernière quand il y a eu un match pareil, gérer les émotions n’est pas facile. Ça implique de les préparer de manière spéciale. Être à 150% n’est pas bon, vous avez un risque de réaction exagérée. C’est vital de gérer les émotions », a-t-il indiqué, avant de donner une partie de son plan pour demain.

« Notre objectif est clair, c’est essayer d’être meilleur que l’adversaire. Quand tu joues à l’extérieur, c’est toujours difficile. Si on a le ballon, ce qui est notre objectif, on va pouvoir gérer. Après on verra comment se passe le match. On peut toujours s’améliorer. Ce sont différentes circonstances. À l’aller, chaque action était renforcée par le bruit de nos supporters. Demain, ce sera un match plus équilibré. Je suis toujours optimiste sur ce que peut faire mon équipe. Tout passe par contrôler les phases importantes du jeu, attaquer tous ensemble, défendre tous ensemble, avoir le ballon et générer nos phases offensives. On verra un match entre deux des meilleures équipes d’Europe, une des deux pourra être championne d’Europe. » Reste à savoir qui sortira vainqueur de ce duel passionnant.