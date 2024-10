BL : humilié à Barcelone, le Bayern Munich se venge sur Bochum

On avait quitté le Bayern Munich sur une soirée compliquée ce mercredi en Ligue des Champions. Balayé 4-1 par le FC Barcelone, le club allemand a retrouvé les joies de la Bundesliga et défiait Bochum pour le compte de la 8e journée. Un match qui a vite tourné à la démonstration, se concluant par une victoire 5-0 du Rekordmeister.

La suite après cette publicité

Très vite, Michael Olise a lancé les siens (16e) avant que Jamal Musiala double la mise (26e). Si Harry Kane a enfoncé le clou en seconde période (58e), Leroy Sané (65e) et Kingsley Coman (71e) se sont également joints à la fête. Avec cette large victoire, le Bayern Munich remonte à la première place à égalité de points avec le RB Leipzig, et avec 5 unités de plus que le Bayer Leverkusen qui est 3e.