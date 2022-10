JT Foot Mercato : la MNM du PSG au bord de l'implosion

La suite après cette publicité

Mbappé au cœur des problèmes

Entre Neymar et Kylian Mbappé c'est un peu je t'aime moi non plus. Les deux cracks vivaient pourtant une véritable bromance, mais l'arrivée de Lionel Messi au PSG les a depuis éloignés. La cassure définitive s'est faite lorsque le Brésilien a appris que son coéquipier aurait demandé son départ cet été. Le média ibérique El Pais révèle qu'au moment de sa prolongation, l'international français aurait réclamé « un modèle de management basé sur la rigueur ». Un membre de son entourage a ainsi assuré que le joueur de 23 ans estimait que l'indiscipline du Brésilien n'était pas compatible avec cette volonté. D'où la demande de son départ, même si cela n'a jamais été révélé explicitement. Mis au courant de ces intentions, le Ney entretient depuis des relations froides avec le Français. Entre Mbappé et Messi, les relations sont aussi loin d'être au beau fixe. Le média espagnol ajoute que si le Bondynois maîtrise parfaitement l'espagnol désormais, ce dernier n'aurait aucun atome crochu avec la Pulga. Ainsi, en dehors des terrains, la relation est donc loin d'être idyllique entre les membres de la MNM. Ce qui ne semble pas non plus impacter les performances du trio sur la pelouse... en tout cas pour l'instant.

Cristiano Ronaldo malheureux

Pour certains observateurs, Cristiano Ronaldo est en train de payer son été mouvementé où il a cherché à tout prix une porte de sortie. Pour d'autres, son statut de remplaçant est tout simplement dû au fait qu'il ne soit plus au niveau. Quoi qu'il en soit, son manque de temps de jeu se ressent cruellement dans ses statistiques et sur son niveau de confiance. Depuis le début de la saison, il n'a inscrit qu'un petit but en 8 matches de Premier League. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a démarré que deux fois en tant que titulaire. Face à Newcastle dimanche dernier (0-0), le Portugais n'a même pas terminé la rencontre. Ce dernier n'a pas réussi à cacher sa frustration. Un événement sur lequel son coach Erik ten Hag est revenu en conférence de presse. Le Néerlandais en a profité pour lui glisser un message, expliquant qu'il attendait beaucoup plus de lui.

Un international canadien au Bayern

Il s'agit sans grande surprise de Jonathan David, l'attaquant du LOSC flambe en ce début de saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 réalisations, à égalité avec Neymar, le buteur suscite de plus en plus de convoitise. D'après Sky Germany, il fait partie des attaquants suivis par le Bayern Munich en vue de la prochaine saison. Le média allemand estime son prix à plus de 50 M€. Toutefois, il n'existe encore aucun contact établi entre les dirigeants des deux clubs. Sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2025, le joueur de 22 ans avait déjà exprimé ses velléités de départ l'été dernier. Mais sa disette face au but en deuxième partie de saison dernière l'avait un peu plombé. Nul doute que s'il continue sur ce rythme, de nombreux clubs viendront frapper à sa porte l'été prochain.