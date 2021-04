Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mettent l'ASSE en vente !

Financièrement, les temps sont durs pour à peu près tout le monde. C'est aussi le cas dans le football où les clubs de football sont bien loin de l'époque dorée où ils pouvaient engranger des dizaines de millions d'euros. Forcément, l'Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) ne déroge pas vraiment à la règle. Pire encore, les Verts sont bien loin, sportivement, de leur lustre d'antan.

La suite après cette publicité

Alors, forcément, encore plus depuis l'arrivée, en 2011, des Qataris au Paris SG, les supporters ne demandent qu'une chose, le départ de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer, les deux patrons du club, arrivés en 2003 (2002 pour Caïazzo). Mais ce n'est pas si simple de céder un club et les deux hommes avaient toujours démentis être dans la situation de chercher des repreneurs pour la formation forézienne. Mais ce temps est révolu.

« Nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE »

En effet, Le Progrès diffuse ce mardi soir une longue lettre où les deux présidents expliquent clairement qu'ils ont mis le club en vente : « ainsi, afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité ».

Mais ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. « Notre club possède les armes indispensables pour s’engager dans une nouvelle ère. Jamais démentie, l’attractivité de l’ASSE dépasse les frontières. La ferveur de ses supporters représente un de ses atouts essentiels, au même titre que la valeur de ses joueurs et l’excellence de son centre de formation. Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE. Et cette nouvelle histoire s’écrira avec vous… Allez les Verts ! » Voilà qui devrait ravir les fans de l'ASSE !