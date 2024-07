Ajaccio réintègre la Ligue 2

C’est une très bonne nouvelle pour la formation corse dirigée désormais par Mathieu Chabert. Provisoirement relégué en National par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) à l’issue de son audition du 27 juin dernier, l’AC Ajaccio avait fait appel de cette décision pour donner des éléments complémentaires au dossier et ainsi apporter satisfaction au gendarme financier français. Confiants, les dirigeants corses ont comme prévu obtenu gain de cause puisque le dernier 15e de Ligue 2 vient de réintégrer l’antichambre de la Ligue 1 comme expliqué via un communiqué officiel.

«Ce jeudi 11 juillet, le club était auditionné par la DNCG dans le cadre de l’examen de son budget 2024-2025. Après avoir été rétrogradé dans le championnat National à l’issue de la première instance, l’AC Ajaccio réintègre le championnat de Ligue 2 ! C’est la décision prise, ce jour, par la commission de la DNCG suite à cette nouvelle audition. Une audition réussie par nos dirigeants et en particulier par notre actionnaire Jean-Noël Fattaccioli qui a répondu aux attentes de la DNCG. Ces conditions réunies permettent désormais au club d’envisager sa 27ème saison consécutive au niveau professionnel. L’ACA est heureux de compter sur le soutien de ses actionnaires, dirigeants, salariés, supporters et partenaires. L’Orsu hè eternu !», peut-on lire sur le compte X du club insulaire.