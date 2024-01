L’ASSE condamnée à verser une grosse somme à Stéphane Ruffier

Licencié pour faute grave par l’AS Saint-Étienne en janvier 2021, Stéphane Ruffier a connu une fin d’expérience douloureuse après neuf années passées au club et 383 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Mais le gardien aux 3 sélections en équipe de France ne s’est pas laissé faire et est allé devant le Conseil des prud’hommes de Saint-Étienne pour contester son limogeage. Et ce lundi matin, le Conseil a rendu son jugement et a annulé la mise à pied disciplinaire en date du 27 juillet 2020 dernier.

La rupture du contrat de travail pour faute grave, officialisée le 4 janvier 2021, a été jugée comme non fondée, comme le rapporte Le Progrès. L’AS Saint-Etienne devra verser plus de 850 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice liés à ses sanctions disciplinaires à son ancien gardien de but. L’ASSE s’en sort plutôt bien, puisque l’ex-portier de 37 ans réclamait 7 millions à son ancien club (soit 1/4 du budget actuel du club vert). Les deux parties n’ont pas fait appel pour l’instant.