Euro féminin 2022 : la France concède le nul contre l'Islande

Avant les Pays-Bas, l'équipe de France devait se rassurer. En écrasant l'Italie (5-1) puis la Belgique (2-1), les Bleues étaient assurées de finir en tête du groupe D avant ce dernier match contre l'Islande. Dans un 4-3-3 remanié, avec la présence de Malard en pointe pour pallier à la blessure de Katoto, Corinne Diacre et sa troupe lançaient cette rencontre de la meilleure des manières. Quelques instants après le coup d'envoi, Malard, trouvée dans l'axe par Matéo, pouvait lâcher une belle frappe croisée pour ouvrir le score (1-0, 1ère).

Une entame parfaite pour les Bleues, qui marquaient le but le plus rapide de cette compétition. Par la suite, la France dominait nettement les débats et pouvait avoir quelques regrets de ne pas faire le break rapidement. Malard, proche d'un doublé, voyait sa frappe contrée (12e), à l'instar de Baltimore, dont la reprise était contrée in extremis par Viggósdóttir (20e). Des actions manquées finalement sans danger pour les Tricolores, malgré quelques frayeurs, dont cette sortie ratée de Peyraud-Magnin, qui aurait pu profiter à Þorvaldsdóttir (41e).

Un penalty discutable

Moins dynamiques qu'en première période, les Bleues ne parvenaient toujours pas à faire le break et restaient sous la menace d'une égalisation des Islandaises, désireuses de se qualifier pour les quarts de finale. Malgré une belle tentative de Baltimore qui s'écrasait sur la barre transversale (54e), les Nordiques manquaient de peu le cadre (56e et 61e). Derrière, Malard pensait faire le break et s'offrir un doublé... mais la Lyonnaise était rattrapée par le VAR (70e). Geyoro, en fin de rencontre, voyait également son but être refusé pour une main (87e).

Les Françaises pensaient tenir... mais à la dernière minute, après consultation du VAR, les Islandaises bénéficiaient d'un penalty, transformé par Brynjarsdóttir (1-1, 90e+12). Un nul qui ne changera rien, car les choses sérieuses commenceront samedi, contre une équipe des Pays-Bas finaliste de la dernière Coupe du monde. En revanche, la compétition s'arrête là pour l'Islande, troisième de son groupe après la victoire de la Belgique contre l'Italie (1-0).