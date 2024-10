OM : Dimitri Payet évoque l’amour de Griezmann pour le Vélodrome

Dimitri Payet (37 ans) coule des jours heureux au Brésil depuis un peu plus d’un an maintenant. Mais le Français n’en oublie pas pour autant l’Olympique de Marseille. Un club où il a tout connu. Interrogé ce mercredi par France Bleu Provence, l’ancien joueur du LOSC a évoqué l’Orange Vélodrome et son ambiance si particulière. Il a d’ailleurs été invité à s’exprimer au sujet de joueurs, adversaires ou non, qui auraient été impressionnés par ce stade.

Et Payet a rapidement évoqué un coéquipier de l’équipe de France. «Oui, souvent, que ce soit dans ma carrière ou même en sélection. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux.» Il reste à savoir si, comme Payet, le joueur de l’Atlético de Madrid (33 ans) posera un jour ses valises à Marseille.