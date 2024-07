Leonardo Spinazzola rebondit à Naples

Sous la houlette d’Antonio Conte, Naples a entamé son opération reconstruction au sortir d’une saison 2023-2024 éprouvante ponctuée par une décevante 9e place de Serie A. En vue de bâtir un effectif capable de rivaliser sur tous les fronts, le coach italien a identifié plusieurs renforts dont Leonardo Spinazzola. Libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Rome, le défenseur polyvalent de 31 ans a signé un contrat de deux ans avec les Partenopei, ce mercredi.

Non retenu pour l’Euro 2024 avec la Squadra Azzura, championne d’Europe en titre et éliminée au stade des 8es de finale par la Suisse, le natif de Foligno tentera de se relancer à Naples, lui qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis sa terrible blessure au tendon d’Achille en 2021. À noter que Rafa Marin et Alessandro Buongiorni devraient prochainement lui emboîter le pas.