Juventus : Morata se voit bien rester

Auteur d’une excellente saison avec la Juventus (16 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), Alvaro Morata aurait-il enfin trouvé l’endroit idéal pour s’épanouir ? Déjà passé par la Vieille Dame de 2014 à 2016, l’attaquant espagnol prêté par l’Atlético évolue désormais sous les ordres d’Andrea Pirlo, son ancien coéquipier, qui apprécie son buteur.

La suite après cette publicité

L’avant-centre formé au Real Madrid a expliqué à la Cadena SER qu’il était heureux à Turin et qu’il ne serait pas contre le fait de rester la saison prochaine. «Quand vous êtes en prêt, votre opinion compte très peu. J'étais heureux à l’Atleti et je suis heureux à la Juventus. À la fin de l'été, ils me le diront. Je suis heureux ici. C'est le début d'un nouveau projet», a-t-il expliqué. Reste à savoir si Pirlo, qui lui fait confiance, sera toujours le technicien bianconero la saison prochaine.