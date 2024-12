PL : Crystal Palace et Ismaïla Sarr s’amusent de Brighton

En embuscade dans ce début de saison intense en Premier League, Brighton (7e) pouvait revenir à hauteur de points de Manchester City (5e) et surtout revenir à un point du top 4. Les Seagulls qui recevaient Crystal Palace (17e) voulaient assoir leur autorité contre une équipe qui a mal débuté la saison. Cela a finalement tourné à l’avantage des Eagles. Ismaïla Sarr enroulait un centre repris victorieusement par Trevoh Chalobah pour ouvrir le score (27e).

Passeur, l’ancien Marseillais devenait buteur en reprenant de la tête un centre de Tyrick Mitchell (33e). Alors que Daniel Munoz se voyait refuser un but en seconde période, Eddie Nketiah trouvait encore Ismaïla Sarr pour le doublé (82e). Un match plein du Sénégalais qui n’était pas altéré par le but contre son camp de Marc Guéhi en fin de match (87e). Avec cette victoire 3-1, Crystal Palace remonte à la 15e place et s’éloigne de la zone rouge, Brighton glisse au neuvième rang.