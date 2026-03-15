Monaco : Pocognoli refuse des jours de repos à ses joueurs

Après la nouvelle victoire face à Brest (2-0) ce samedi, l’AS Monaco enchaîne un cinquième succès consécutif en Ligue 1 et revient provisoirement à trois points de l’OL. Les Monégasques ont su gérer leur match avec sérieux et efficacité, Balogun ouvrant le score avant que Golovin ne scelle le succès dans le dernier quart d’heure. Ils peuvent désormais nourrir de réelles ambitions pour une place sur le podium en fin de saison.

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Interrogé au micro de Ligue 1+, le coach Sébastien Pocognoli a livré une petite anecdote sur l’état d’esprit de son groupe. « Les joueurs m’ont demandé deux jours de repos, ils ne les auront pas », a-t-il déclaré avec un sourire. Une manière de souligner la discipline et la motivation collective qui animent l’équipe dans cette dynamique très positive.