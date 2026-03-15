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Ligue 1

Monaco : Pocognoli refuse des jours de repos à ses joueurs

Par Allan Brevi
1 min.
Sébastien Pocognoli @Maxppp
Monaco 2-0 Brest

Après la nouvelle victoire face à Brest (2-0) ce samedi, l’AS Monaco enchaîne un cinquième succès consécutif en Ligue 1 et revient provisoirement à trois points de l’OL. Les Monégasques ont su gérer leur match avec sérieux et efficacité, Balogun ouvrant le score avant que Golovin ne scelle le succès dans le dernier quart d’heure. Ils peuvent désormais nourrir de réelles ambitions pour une place sur le podium en fin de saison.

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Sébastien Pocognoli : "𝘓𝘦𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘮'𝘰𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦́ 𝘥𝘦𝘶𝘹 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴, 𝘪𝘭𝘴 𝘯𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘴" 😅

#ASMSB29
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Interrogé au micro de Ligue 1+, le coach Sébastien Pocognoli a livré une petite anecdote sur l’état d’esprit de son groupe. « Les joueurs m’ont demandé deux jours de repos, ils ne les auront pas », a-t-il déclaré avec un sourire. Une manière de souligner la discipline et la motivation collective qui animent l’équipe dans cette dynamique très positive.

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