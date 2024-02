Le salaire que réclame Kylian Mbappé au Real Madrid, le carton bleu choque le monde du foot

Les demandes de Mbappé pour signer au Real Madrid

L’actualité du Real Madrid est, comme souvent, est liée au dossier Kylian Mbappé. Comme on vous l’a annoncé début janvier en exclusivité, le Français a choisi de rejoindre la capitale espagnole l’été prochain à la fin de son contrat avec le PSG. Et désormais, ça négocie pour trouver un accord. Comme l’annonce AS dans ses pages intérieures, on connaît maintenant les prétentions salariales de Kylian Mbappé pour s’engager officiellement avec les Merengues. Bien évidemment, ses prétentions sont inférieures à ce qu’il touche au PSG mais l’attaquant voudrait un «salaire de 50 M€ par an.» Pour signer cet été, il réclame également «une prime à la signature de 120 M€», à laquelle il faut ajouter différentes primes et émoluments axés principalement sur les droits à l’image. Car le capitaine de l’équipe de France est très exigeant sur ce point. Les négociations continuent mais le Real va devoir s’aligner pour convaincre définitivement le génie français.

Le carton bleu fait débat

Hier, on a appris que le football allait tester et introduire à terme le carton bleu. L’International Football Association Board (Ifab) compte mettre en place cette nouvelle innovation. Après le carton jaune et le carton rouge, les différents acteurs du football vont devoir composer avec le carton bleu. Ce nouveau carton sera donné par l’arbitre si un joueur empêche «une attaque prometteuse» ainsi qu’en cas de «dissidence». Le joueur sanctionné sortira dix minutes. Si jamais il obtient deux cartons bleus pendant la rencontre, il sera expulsé. Et forcément, cette annonce fait énormément réagir ! Pour le Daily Express, c’est le «feu vert pour les cartons bleus. La révolution de l’arbitrage se profile à l’horizon», estime le tabloïd. Pour The Guardian, «le bleu est la couleur» de demain pour l’arbitrage. Le Daily Telegraph revient aussi sur cette annonce qui a l’effet d’une bombe et rapporte que «l’IFAB donne son accord pour une sanction de 10 minutes comme au rugby. Les essais sont accélérés et pourraient être testés en FA Cup la saison prochaine.» Cela fait aussi les gros titres en Espagne sur la Une de Marca ou encore en Italie sur la première page de Corriere dello Sport. La FIFA a tout de même voulu calmer le jeu après cette annonce et a tempéré les annonces. Affaire à suivre…

Le Real Madrid met la pression à Kylian Mbappé

«Magique !»

Le dernier match des 8es de finale de la Coupe de France avait lieu hier soir ! Et coup de théâtre, l’AS Monaco s’est fait sortir par un club de National, le FC Rouen dans une ambiance surréaliste ! Le club amateur s’est imposé aux tirs au but (6-5), après le match nul (1-1). Comme le placarde Paris Normandie ce matin, c’était «magique ! Vainqueur de Monaco aux tirs au but, le FC Rouen a gagné hier avec la manière, et au terme d’un match magnifique, sa place en quarts de finale de la Coupe de France.» Monaco Matin titre sobrement sur sa Une que «l’ASM est éliminée de la Coupe». Pour L’Équipe : «Rouen est le roi de l’exploit» ! Bref, c’était une soirée hors du temps pour le FC Rouen qui affrontera Valenciennes au prochain tour.