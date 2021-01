Valence aussi dans la course pour Christian Eriksen ?

On en est sûr maintenant : Christian Eriksen va bel et bien quitter l'Inter cet hiver. Recruté en janvier dernier à 6 mois de la fin de son contrat avec Tottenham, le Danois n'a pas réussi à s'intégrer aux plans de jeu d'Antonio Conte. Dans son 3-5-2, le technicien italien lui préfère des profils moins créatifs comme Barella, Sensi, Brozovic ou encore Vidal. Reste à savoir où ira l'ancien meneur de jeu des Spurs. Alors que son nom revient avec insistance du côté du PSG, notamment depuis la nomination de Mauricio Pochettino, un nouveau prétendant est entré dans la course.

La Gazzetta dello Sport affirme que ces derniers jours, Valence est allé aux renseignements concernant le milieu de terrain. Le club espagnol traverse en ce moment une période plus que compliquée. 17ème au classement, au bord de la zone relégable, le club va devoir se renforcer après le départ de nombreux cadres ces derniers mois (Parejo, Coquelin, Kondogbia, Rodrigo.) En difficulté financière, la solution espérée serait de faire venir Eriksen en prêt. L'Inter pourrait même aider les pensionnaires de Mestalla en payant une partie du salaire du Danois qui s'élève à plus de 7 millions d'euros net par an. Une folie pour les Espagnols.