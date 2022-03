Anthony Martial voulait absolument quitter MU

La suite après cette publicité

L'international français Anthony Martial avait décidé de quitter Manchester United cet hiver sous forme de prêt après six saisons et demi. L'ancien joueur de Monaco rejoignait alors le FC Séville pour six mois. Il explique dans les colonnes du Daily Mail qu'il était déterminé à partir, même si Ralf Rangnick a tenté de le retenir : «quand il (Rangnick) est arrivé, mon objectif était de partir. Je lui ai dit que je voulais partir et c'est tout. Il m'a parlé et m'a dit : "si tu veux rester, avec la façon dont tu t'entraînes, tu vas jouer si tu continues à t'entraîner comme ça". Mais je voulais avoir une nouvelle atmosphère et un nouveau club.»

Le Français ne regrette en tout cas pas son choix, qui reste cependant temporaire : «pour moi, c'était la meilleure option pour jouer et profiter à nouveau du football. Je l'ai un peu perdu à Manchester parce que je ne jouais pas. Je me sens très bien à Séville. La ville est très bien et nous sommes une bonne équipe donc, pour moi, c'est parfait. Je joue, donc je suis heureux. Mais je suis ici jusqu'à la fin de la saison et c'est tout.» Le joueur formé à l'OL a en tout cas un objectif : la Coupe du Monde avec les Bleus : «la Coupe du monde est pour moi un objectif. Je veux faire partie de ce groupe et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, car je veux jouer et montrer que je peux faire partie de l'équipe. Je dois montrer mes qualités et marquer des buts.»