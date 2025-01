L’OL n’en finit plus de tourner au ralenti !

L’OL connaît décidément une saison mouvementée. Outre les passes d’armes de John Textor avec Nasser Al-Khelaïfi et les déboires du club lyonnais avec la DNCG, Lyon alterne entre le très bon et le mauvais sur le terrain. Après une première partie de saison globalement réussie malgré un début de cuvée cataclysmique, les Gones avaient de quoi être confiants pour la deuxième moitié de la saison. Finalement, ce début d’année 2025 n’est clairement pas à la hauteur des attentes lyonnaises. Débutant par une victoire plus que poussive à Montpellier il y a deux semaines au Groupama Stadium (1-0), les hommes de Pierre Sage ont ensuite été battus à Brest (1-2).

Malgré cette défaite assez inquiétante sur la pelouse bretonne, il n’y avait pas de quoi être alarmé encore du côté lyonnais. L’élimination face à Bourgoin-Jallieu en Coupe de France ce mercredi, elle, était humiliante pour les pensionnaires du Groupama Stadium. Malmené par une équipe de National 3, Lyon a finalement subi la loi des Isérois aux tirs au but. Après cet épisode honteux, l’OL remettait le bleu de chauffe ce samedi à domicile contre Toulouse. Et encore une fois, les coéquipiers de Rayan Cherki ont été mauvais. Clairement pas inspiré offensivement, le club septuple champion de France a été friable défensivement mais a pu compter sur la maladresse toulousaine pour ne pas encaisser de but. Pour la première fois depuis des mois, l’OL a terminé une rencontre de Ligue 1 sans inscrire le moindre but.

Pierre Sage et Corentin Tolisso restent confiants pour leur OL

Après cette nouvelle contre-performance (0-0), les joueurs lyonnais ont été sifflés copieusement par leurs supporters. Déjà hostiles envers leurs joueurs suite à l’élimination contre Bourgoin, les supporters présents au stade ont montré leur mécontentement avec une grosse bronca à l’issue du match. Convoqués par les Bad Gones, plusieurs joueurs de l’OL se sont ensuite expliqués avec ces derniers dans une longue discussion accompagnée de chants "Mouillez le maillot". Alors que Georges Mikautadze a tenu à conserver le contenu de cette explication confidentiel, Corentin Tolisso est revenu sur cet échange au micro de DAZN : «C’est compliqué parce qu’on veut toujours rendre nos supporteurs fiers et quand ils ne sont pas contents, c’est triste pour nous. J’ai dit qu’on était conscients d’avoir fait une faute professionnelle mercredi. Oui on est dans une mauvaise phase, c’est bien de le reconnaître, ça permet de progresser. Mais je leur ai dit qu’on n’était qu’à deux points de la Ligue des champions et surtout quatrièmes en Ligue Europa. Je sais que c’est dur à entendre pour certains que je relativise comme ça mais il faut essayer de retenir les points positifs. Il y a eu cette défaite mercredi qui a fait beaucoup de mal, à nous les premiers, on est vraiment désolés. Ce soir, dans l’état d’esprit, ça a été complètement différent et il ne manquait pas grand chose pour marquer ce but.»

De son côté, Pierre Sage pourrait également être très vite menacé dans le Rhône. Malgré les grandes échéances qui attendent l’OL, John Textor pourrait se séparer de son entraîneur dans les prochaines semaines si les résultats ne suivent toujours pas. Une chose est sûre néanmoins : le coach de 45 ans garde le cap et continue d’être optimiste pour son OL. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé au micro de DAZN après ce nul atone : «les échanges étaient corrects après le match. Ils ont vu la même chose que nous. Ils ont eu un non-match mercredi et ce soir, l’équipe était meilleure mais cela ne nous a pas permis de l’emporter. On a fait face à un adversaire très dense. On a voulu être compétitifs mais l’adversaire nous a empêché de jouer. On voulait optimiser la création d’espace. On ne faisait pas assez dézoner leurs pistons. Nos deux récupérateurs devaient attirer les deux adverses. Malgré ces régulations, l’adversaire s’est très bien adapté. On a eu du mal à développer ensemble et vite en première période. En deuxième période, ça a été un peu mieux mais le match était fermé. Cela se joue sur une ou deux actions dans ce genre de matches. Sur les attaques rapides, ils nous ont fait mal. Ça s’est joué sur le rapport de force. On n’a pas su assez attaquer suffisamment bien pour marquer. C’est un match pas très spectaculaire. Je préfère un 4-3 pour tout vous dire. Quand on n’est pas bons dans le jeu, c’est difficile de remporter des matches. On a gagné contre Montpellier et ça a été presque un exploit vu notre performance. Avec l’état d’esprit et les intentions affichées ce soir, j’ai le sentiment qu’on est dans le bon chemin. J’ai bien aimé nos attitudes ce soir.» Plus qu’une attitude, l’OL va vite devoir retrouver le goût de la victoire. Il faudra le faire vite pour entretenir les espoirs européens du club en fin de saison. Réponse dimanche prochain sur la pelouse de Nantes.