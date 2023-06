N’Golo Kanté veut continuer avec les Bleus

La suite après cette publicité

N’Golo Kanté n’entend pas boucler la boucle maintenant avec les Bleus. Alors qu’il s’est officiellement engagé avec le club saoudien d’Al-Ittihad ce mercredi, le milieu de terrain de 32 ans a conclu sa lettre d’adieux adressée à Chelsea en donnant rendez-vous aux supporters de son nouveau club et de… l’Équipe de France.

«À très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al Ittihad et les Bleus», a écrit le champion du monde 2018. Une façon d’exprimer sa volonté de poursuivre sous le maillot tricolore, bien qu’il ne l’ait plus porté depuis un an en raison d’une cascade de blessures. Toutefois, Didier Deschamps n’a jamais vraiment été friand d’appeler des joueurs évoluant hors-Europe. À l’exception d’André-Pierre Gignac qui avait participé à l’Euro 2016 alors qu’il jouait aux Tigres (Mexique), personne d’autre n’a connu une fortune similaire chez les Bleus. Affaire à suivre.

