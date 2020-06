Ligue 1 : la saison peut se terminer par des play-offs selon l'UEFA

Voilà qui devrait remettre une pièce dans la machine des débats autour de l'arrêt prématuré de la Ligue 1 selon plusieurs présidents de clubs avec Jean-Michel Aulas, celui de l'OL, en tête de gondole. Alors que le patron des Gones a répondu à Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, et soutenu qu'il était possible que la L1 se termine sous forme de play-offs au mois de juillet, l'instance européenne est allée dans son sens un peu plus tard ce samedi, tout en rappelant que le 2 août est la date butoir pour finir les championnats domestiques.

Contactée par Le Parisien ce samedi, l'UEFA a confirmé les derniers dires de JMA en expliquant que la LFP pouvait, si elle prenait la décision de reprendre le Championnat de France, organiser la fin de saison sous la forme qu'elle souhaite, et donc potentiellement de play-offs. L'instance dirigeante du foot européen a aussi rappelé au quotidien que «la décision des autorités françaises d'annuler la saison a été prise relativement tôt» d'après elle. Reste désormais à savoir si le Conseil d'État, saisi par l'OL, l'Amiens SC et le Toulouse FC, ouvrira la porte à cette possibilité. L'ordonnance sera rendue lundi ou mardi au plus tard.