Claudio Echeverri débarque à Girona

Considéré comme un des plus gros espoirs du foot argentin, Claudio Echeverri, un temps annoncé en Ligue 1, va rebondir à Liga. Prêté au Bayer Leverkusen par Manchester City en première partie de saison, il n’avait pas eu énormément de temps de jeu en Allemagne. Les Cityzens l’ont rappelé et l’ont prêté à Girona, équipe du City Football Group.

Le milieu offensif de 20 ans est ainsi prêté jusqu’à la fin de saison, sans option d’achat. Il rejoint une équipe catalane qui avait eu du mal en première partie de saison, mais qui est désormais sur une dynamique positive et pointe à la neuvième place de la Liga, pas très loin du wagon européen.