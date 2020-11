OM : Florian Thauvin laisse planer le doute sur sa prolongation

Dans la dernière année de son contrat à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin (27 ans) n'a toujours pas prolongé et peut même s'engager librement où il le souhaite pour la saison prochaine à partir du 1er janvier. Une épine dans le pied de la direction olympienne qui a tardé dans ce dossier, même si des premières discussions ont eu lieu d'après le joueur, qui répondait au micro de RMC à la veille de OM-Porto en Ligue des Champions (à suivre en live commenté sur FM).

«Si je vais prolonger ? Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l'instant, c'est sur ça que je suis focalisé» a confié l'ailier. Pablo Longoria avait publiquement milité il y a quelques jours pour une prolongation de l'international.