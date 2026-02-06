Dembélé, Hakimi, Marquinhos… les dernières révélations sur les salaires des joueurs du PSG

Luis Enrique le répète souvent : au Paris Saint-Germain, le collectif prime avant tout. Pour autant, ce groupe piloté par le technicien espagnol n’en reste pas moins qu’une addition de joueurs tous plus talentueux les uns que les autres. Une qualité permettant aujourd’hui au PSG de dominer l’Europe et de continuer d’imposer sa suprématie à l’échelle nationale. Ce vendredi, Le Parisien s’est d’ailleurs intéressé aux salaires des Parisiens.

Un classement symbolisant, à lui seul, la force de cette équipe. Ballon d’Or 2025 après une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé domine logiquement ce classement avec un salaire mensuel brut estimé à 1,560 M€. Juste derrière l’ancien Barcelonais, on retrouve Marquinhos qui percevrait actuellement 1,130 M€. Enfin pour compléter le podium, c’est Achraf Hakimi avec des émoluments atteignant 1,1 M€. Tout proche du Marocain, on retrouve Lucas Hernandez et ses 1 M€ mensuel. Suivent ensuite Vitinha et Warren Zaïre-Emery avec 950 000 euros.

Dembélé domine, Pacho et Safonov en bas du classement

Aux portes du top 5, la récente recrue parisienne, Khvicha Kvaratskhelia, est bien placée. Le Géorgien toucherait, aujourd’hui, un peu plus de 900 000 euros mensuels dans la capitale française (910 000), soit quasiment autant que le piston portugais Nuno Mendes (900 000 euros). Derrière, un léger fossé se creuse avec les présences de Désiré Doué, Bradley Barcola et Lucas Chevalier et leurs salaires de 500 000 euros. Illia Zabarnyi suit avec 450 000 euros, juste devant Gonçalo Ramos et ses 445 000 euros.

Fabian Ruiz est derrière avec 435 000 euros bruts mensuels, mais juste devant Joao Neves et son salaire de 400 000 euros «seulement», malgré l’impact du Portugais dans le onze parisien. Enfin, on retrouve Kang-In Lee (310 000 euros). La surprise principale de ce classement se trouvant sûrement juste après avec Willian Pacho et ses 280 000 euros. Une rémunération proche de celle perçue par Lucas Beraldo (270 000 euros). Pour refermer ce classement ? Matvey Safonov. Si le dernier rempart russe est actuellement en train de bouleverser la hiérarchie au poste de gardien de but, l’ancien joueur de Krasnodar ne touche «que» 250 000 euros dans la Ville Lumière…