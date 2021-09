Nice : Christophe Galtier se livre sur les interdictions de déplacements

Depuis plusieurs semaines, les incidents en marge des rencontres de Ligue 1 se multiplient. Une situation qui devient insoutenable pour le football français. Si la commission de discipline et les clubs montent au créneau, les différents acteurs du championnat s'expriment également sur ce sujet brûlant. Présent en conférence de presse avant la rencontre entre Saint-Etienne et Nice (samedi, 17 heures), Christophe Galtier estime qu'interdire les déplacements de supporters serait la moins mauvaise solution pour régler les problèmes à l'avenir.

« Si pour éviter tout débordement on doit interdire les déplacements de supporters, alors il faut les interdire. Est-ce que ce sera la bonne solution? C’est peut-être la moins mauvaise. (…) Si on doit passer par ça pour éviter les confrontations, on le fera. Parce qu’il y a ce qu’il se passe dans le stade, mais aussi en dehors. Des supporters ont été agressés sur la route, » confie ainsi l'entraîneur niçois. Reste à savoir si cette solution sera retenue dans le futur...