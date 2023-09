L’AC Milan a trouvé son nouvel attaquant en Ligue 1

Le mercato a bien fermé ses portes en Italie, ainsi qu’en Europe, en date du 1er septembre, au soir. Pourtant, cela n’empêche pas les écuries de travailler en dehors des périodes de transferts et de préparer l’avenir. C’est notamment le cas de l’AC Milan, qui va devoir s’activer pour sa ligne d’attaque. Alors qu’Olivier Giroud approche de sa 38ème année, que Luka Jovic n’est pas du tout certain de rester l’été prochain et que Noah Okafor n’a pas donné satisfaction dans l’axe, les Rossoneri s’activent pour trouver leur nouveau buteur.

Et il pourrait bien se trouver en Ligue 1. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la direction du Milan aurait ciblé Jonathan David (23 ans) comme priorité pour succéder à Olivier Giroud, en pointe de l’attaque. Auteur de 24 buts et 4 passes décisives en 37 matches de Ligue 1 lors de la saison dernière, le Canadien a logiquement attiré les grandes écuries. C’était d’ailleurs le cas des Milanais, mais son prix de 60 millions d’euros a refroidi la direction italienne.

Lille demandait 60 M€ cet été

Un prix bien plus élevé que celui demandé pour les trois cibles offensives de l’été milanais Patson Daka, Rafa Mir et donc Luka Jovic, qui a été enrôlé jusqu’à l’été prochain. «Il faudrait que les conditions soient très bonnes pour lui, très bonnes pour nous et qu’on ait la possibilité de le remplacer. Donc, vous comprenez qu’à 48 ou 72 heures de la fin du mercato, pour le remplacer, c’est plutôt compliqué», expliquait Olivier Létang à ce sujet, juste avant la fin du mercato estival.

Mais alors que Jo David arrive en fin de contrat à l’été 2025, l’AC Milan préférerait donc passer à l’attaque à partir de l’été prochain pour le recruter. Mais le club lombard pourrait faire face à la concurrence d’autres cadors européens, encore mieux armés financièrement. Déjà auteur de 2 buts en 4 journées de Ligue 1, Jonathan David a d’ailleurs très bien entamé sa nouvelle saison dans le nord de l’Hexagone avec le LOSC, qui pointe à la cinquième place du Championnat, en quatre journées.