Mercato : Newcastle lâche des gros chèques dans tous les sens !

Le gong du mercato ne retentira que dans un peu plus de deux semaines, mais Newcastle s’active à vitesse grand V ! Doté d’une toute nouvelle puissance financière depuis son rachat par les Saoudiens, le club anglais signe des chèques à tout-va pour essayer de se renforcer le plus possible ce mois-ci. Le but étant clairement de sortir de cette 19e place au classement de Premier League.

Les Magpies ont déjà enregistré leur premier renfort hivernal. Il s’agit du latéral de l’Atlético de Madrid, Kieran Trippier, recruté pour 14 M€ environ. L’Anglais vient d’être rapidement suivi par le buteur de Burnley Chris Wood (30 ans). Un nom pas vraiment ronflant officiellement annoncé ce jeudi qui a tout de même coûté 29 M€ aux Toons ! Le fameux mercato entre clubs britanniques. Mais ce n’est pas tout.

Les Magpies sortent le chéquier

En France, l’intérêt du club du Tyneside pur le Rémois Hugo Ekitiké (18 ans) a également beaucoup fait parler. Les Champenois discutent avec leurs homologues anglais et réclament pas moins de 40 M€ (bonus compris) pour leur pépite. Encore une cible au coût exorbitant. Mais ce n’est toujours pas fini ! Après avoir tenté sa chance avec le LOSC en offrant 35 M€ pour Sven Botman et toujours intéressé par le Monégasque Benoît Badiashile, Newcastle s’attaque à un nouveau roc défensif.

The Times rappelle en effet que le Brésilien de Séville, Diego Carlos (28 ans), figure toujours parmi les priorités de Newcastle. Mieux, les Magpies vont proposer pas moins de 33 M€ aux Andalous pour leur arracher l’ancien Nantais, dont le contrat expire en 2024. Pour rappel, les Sévillans avaient déboursé 15 M€ en 2019 pour se l’offrir.