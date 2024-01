AC Milan : le post incendiaire de Mike Maignan face au racisme

Ce samedi, Mike Maignan a été la victime de cris racistes en provenance de la tribune des supporters de l’Udinese. Des actes qui n’ont aucune place dans notre société et qui ont logiquement provoqué un tollé alors que la rencontre a été interrompue dix minutes suite au courroux logique du portier français qui a décidé de retourner aux vestiaires, accompagné de ses coéquipiers. Soutenu par plusieurs de ses coéquipiers milanais et en équipe de France, le gardien de 28 ans s’était exprimé avec justesse à l’issue de la rencontre sur l’événement traumatisant qu’il a vécu. Ce dimanche matin, le gardien numéro un des Bleus a tenu à s’exprimer à nouveau sur cet épisode dramatique.

Sur X (ex-Twitter), l’ancien du LOSC a fustigé tous les complices de ce racisme latent dans le football actuel : «Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé. Aujourd’hui, c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités : les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES. Je vous l’ai déjà dit et s’il faut le répéter encore : je ne suis pas une VICTIME. Et je veux dire merci à mon club l’AC Milan, à mes coéquipiers, à l’arbitre, aux joueurs de l’Udinese et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages, qui m’ont appelé, qui m’ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ENSEMBLE. C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera.» En espérant que ce genre d’incidents racistes n’existent plus le plus rapidement possible.