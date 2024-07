Dani Olmo élu meilleur buteur de l’Euro 2024

Auteur de trois buts dans la compétition, Dani Olmo, étincelant sous le maillot de la Roja, a officiellement été élu meilleur buteur de l’Euro 2024. Le joueur du RB Leipzig décroche cette récompense individuelle grâce à un plus grand nombre de passes décisives (2) par rapport à ses concurrents directs.

Derrière le joueur de 26 ans, on retrouve le Néerlandais Cody Gakpo, le Géorgien Georges Mikautadze, le finaliste malheureux Harry Kane, l’Allemand Jamal Musiala et le Slovaque Ivan Schranz, comptabilisant eux aussi trois réalisations. Avec Rodri élu meilleur joueur et Lamine Yamal désigné meilleur jeune, la Roja est définitivement sur le toit de l’Europe…