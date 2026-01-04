CAN 2025 : le Cameroun s’offre l’Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quart de finale

Après la victoire difficile du Maroc face à la Tanzanie (1-0), les Lions de l’Atlas attendaient leur adversaire en quart de finale. Celui-ci allait être le vainqueur de la confrontation entre l’Afrique du Sud et le Cameroun. Les deux équipes qui avaient terminé deuxièmes de leurs groupes respectifs derrière l’Égypte et la Côte d’Ivoire avaient à cœur de l’emporter pour continuer de rêver. Avec sa jeunesse, les Bafana Bafana s’organisaient en 4-3-3 avec ses cadres comme Ronwen Williams, Khuliso Mudau et Teboho Mokoena sur le terrain. Devant, Lyle Foster était accompagné par Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis. De leur côté, les Lions Indomptables optaient pour un 3-4-1-2 avec un double pivot composé d’Arthur Avom et de Carlos Baleba. Devant, Danny Namaso était placé derrière le tandem constitué de Bryan Mbeumo et Christian Kofane.

La suite après cette publicité

Et rapidement, l’Afrique du Sud mettait la pression. Nouhou Tolo faisait déjà faute dans les premières secondes devant sa surface et récoltait un carton jaune (2e). Juste derrière, Oswin Appollis envoyait le coup franc sur la tête de Lyle Foster qui passait juste à droite du cadre (3e). Les hommes d’Hugo Broos imposaient leur loi et les actions se multipliaient. Coup sur coup Relebohile Mofokeng (8e) et Samukelo Kabini (9e) faisaient la différence dans la verticalité, mais leurs tentatives passaient au-dessus du cadre. Logiquement, les Bafana Bafana allaient d’ailleurs marquer sur un service de Relebohile Mofokeng dans le dos de la défense pour Lyle Foster mais cette réalisation était refusée pour hors-jeu (14e). Une succession d’alertes pour le Cameroun qui faisait le dos rond sans vraiment se montrer dangereux. D’autant que le remuant Darlin Yongwa sortait précocement sur blessure (21e).

Le Cameroun s’est fait peur

Mais voilà, sur un corner anodin repoussé dans l’axe, Carlos Baleba voyait sa reprise rebondir sur Nkosinathi Sibisi puis Danny Namaso avant d’arriver sur la gauche de la surface. Seul, Junior Tchamadeu profitait de ce contre favorable et ajustait Ronwen Williams d’un tir croisé (1-0, 34e). Un vrai coup sur la tête pour l’Afrique du Sud qui était stoppée dans son élan en fin de première période malgré sa forte domination. Après la pause, le Cameroun revenait bien des vestiaires. Décalé sur la gauche, Mahamadou Nagida enroulait un joli centre au premier poteau et trouvait le crâne victorieux de Christian Kofane qui doublait la mise (2-0, 49e). Dos au mur, l’Afrique du Sud tentait de revenir, mais se heurtait à des Camerounais solidaires.

La suite après cette publicité

Samukelo Kabini essayait à bout portant, mais tombait sur Devis Epassy (62e). Même chose pour Teboho Mokoena dont le coup franc vers la droite du but amenait une intervention du portier adverse (70e). Le Cameroun piquait sur les contres et Arthur Avom passait proche du troisième but sans la bonne sortie de Ronwen Williams (71e). Alors que les Bafana Bafana se cassaient les dents sur la défense adverse, Aubrey Modiba centrait sur la gauche vers le premier poteau où Evidence Magkopa réduisait l’écart et relançait ce match (2-1, 88e). Ce dernier était d’ailleurs proche du doublé de la tête quelques secondes plus tard, mais sa déviation passait à gauche du but vide (90e +1). Se faisant peur jusqu’au bout, le Cameroun s’impose néanmoins 2-1 et rejoint le Maroc en quart de finale.