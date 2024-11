PL : Arsenal retrouve le sourire contre Nottingham, Brighton dompte Bournemouth

Ce samedi, la Premier League proposait un alléchant multiplex à 16h. Incapables de remporter leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, les Gunners se devaient de l’emporter face à Nottingham Forest. Pour ce faire, Mikel Arteta a sorti l’artillerie lourde. Un choix qui s’est rapidement avéré judicieux. Dominateurs, les Londoniens ont allumé la première mèche mais Jurrien Timber a vu son but être refusé pour un hors-jeu de Mikel Merino. Une fausse joie vite oubliée avec l’ouverture du score sublime de Bukayo Saka (1-0, 15e). En contrôle, Arsenal a voulu doubler la mise mais les attaquants londoniens se sont heurtés à un bon Matz Sels (40e, 42e). Au retour des vestiaires, le break a été permis grâce à une superbe frappe croisée de Thomas Partey (2-0, 53e). En fin de rencontre, le jeune Ethan Nwaneri a parachevé le succès des siens après un joli une-deux avec Raheem Sterling (3-0, 86e) qui a permis au jeune crack d’inscrire son premier but en pro. Avec ce succès, Arsenal revient à la 4e place et à égalité de points avec Chelsea.

Dans le même temps, Aston Villa a été accroché par Crystal Palace. Tandis qu’Ismaïla Sarr a ouvert le score dès la 4e minute de jeu pour les Londoniens, Ollie Watkins a vu son égalisation être éclipsé par le but du 2-1 pour Crystal Palace signé Justin Devenny. Grâce à Ross Barkley (77e), les ouailles d’Unai Emery sont reparties avec un nul (2-2) qui ne fait pas leurs affaires au classement. Dans le même temps, Bournemouth s’est incliné à domicile face à Brighton. Alors que Joao Pedro a rapidement ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, Kaoru Mitoma a doublé la mise à la quatrième minute de la seconde période. La réduction de l’écart des Cherries en fin de match n’aura rien changé. Victoire à l’extérieur également pour Wolverhampton sur la pelouse de Fulham grâce notamment à un doublé de Matheus Cunha (1-4). Pour finir, Brentford, réduit à dix dès la 41e minute de jeu avec l’expulsion de Norgaard, est allé chercher un nul précieux sur la pelouse d’Everton (0-0).

Les résultats du multiplex :

Aston Villa 2-2 Crystal Palace : Watkins (36e), Barkley (77e) / Sarr (4e), Devenny (45+1e)

Arsenal 3-0 Nottingham Forest : Saka (15e), Partey (52e), Nwaneri (86e)

Bournemouth 1-2 Brighton : Brooks (90+3e) / Joao Pedro (4e), Mitoma (49e)

Everton 0-0 Brentford

Fulham 1-4 Wolverhampton : Iwobi (20e) / Cunha (31e, 87e), Gomes (53e), Guedes (90+5e)