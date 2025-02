Antoine Griezmann reçoit un message fort pour son avenir, Kylian Mbappé a des ambitions colossales

Griezmann doit rester

L’Atlético de Madrid s’est imposé face à Valence (0-3) et met la pression est sur le Real. Julian Alvarez a inscrit un doublé et a encore une fois contribué au succès 3-0 des Colchoneros sur la pelouse de Valence. L’Atlético reste au contact et il peut remercier sa doublette Alvarez-Griezmann qui fonctionne à merveille. D’ailleurs, du côté de la presse madrilène, on persiste en rappelant que le génie de cette équipe est toujours Antoine Griezmann. Le Français a délivré deux passes décisives hier, afin de rappeler à tout le monde que son niveau n’avait pas bougé. Dans son édito du jour, AS lui demande même de rester à l’issue de la saison. On le sait, Antoine Griezmann arrive au terme de son contrat en 2026 et il a toujours pour rêve de jouer en MLS. Mais évidemment tous les Madrilènes, y compris les journalistes, ne diraient pas non à une prolongation.

L’objectif de Mbappé

Cet après-midi le Real Madrid doit donc absolument gagner face à Gérone pour rester dans la lutte pour le titre. Un match qui pourrait permettre à Kylian Mbappé d’assumer ses énormes ambitions. L’international français est de retour à son meilleur niveau et il l’a montré de la meilleure des manières mercredi soir en Ligue des Champions face à Manchester City avec un triplé. Comme le rappelle Marca, Mbappé est le seul joueur du Real à avoir joué toutes les rencontres cette saison, soit les 41 matchs. Malgré le turnover prévu par Ancelotti aujourd’hui, KM9 devrait être titulaire et portera l’attaque madrilène avec un seul objectif en tête : encore marquer.

"Corruption"

Décidément les Marseillais n’y arrivent pas contre les Bourguignons, après la défaite 3-1 au Vélodrome en novembre, l’OM s’est incliné lourdement 3-0. Mais encore une fois cette saison, un match de l’OM se retrouve en plein cœur d’une polémique d’arbitrage. Un pénalty non sifflé sur Quentin Merlin à 1-0 et un carton rouge sévère pour Derek Cornelius, deux erreurs de trop pour la direction olympienne qui a totalement craqué avec Pablo Longoria en première ligne. Le président de l’OM est descendu dans les couloirs du stade en plein match avant de s’exprimer en zone mixte. Il a utilisé les termes de “vraie corruption” comme le relaye L’Équipe. Fabrizio Ravanelli avait parlé “d’arbitrage scandaleux”, qu’il n’avait “jamais vu ça en 40 ans”. Et le plus choquant dans tout ça, c’est que Pablo Longoria a même lâché : “c’est un championnat de merde, si la Superligue vient nous voir, on y va tout de suite”. Roberto De Zerbi lui a essayé de garder ses nerfs, en expliquant simplement que cet arbitrage allait donner une mauvaise image du foot français si les images étaient vues à l’étranger. Évidemment, Jérémy Stinat l’arbitre du match, est au cœur du débat puisque l’OM avait montré son étonnement de le voir diriger cette rencontre, lui qui était à l’origine de l’exclusion de Medhi Benatia lors du match de Coupe de France entre le LOSC et l’OM.