PSG - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, la 15e journée de la Ligue 1 se poursuit avec le choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Lee Kang-in peut compter sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur les ailes.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Jordan Veretout, Nemanja Matic et Corentin Tolisso. Devant, Georges Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Neves, Vitinha - Dembélé, Lee, Doué

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Mikautadze, Nuamah

