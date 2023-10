Comment Gennaro Gattuso a redonné vie à l’OM

La suite après cette publicité

Arrivé en pleine tempête dans la cité phocéenne, Gennaro Gattuso, réputé pour son tempérament sulfureux, a pourtant redonné une certaine sérénité au club olympien, sixième de Ligue 1 après un succès probant (3-0) contre Le Havre, à l’occasion de la 8e journée. Malgré un bilan sportif contrasté depuis sa prise de fonction (une défaite, un nul et une victoire), celui qui a remplacé le décrié Marcelino impose déjà son style et laisse entrevoir de belles promesses. Proche de ses joueurs et déterminé à l’idée de créer un groupe soudé, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan priorise ses objectifs. Et le premier de tous semble tourner autour de l’esprit d’équipe. Des terrains de la Commanderie aux soirs de match en passant par les conférences de presse, l’Italien de 45 ans insuffle un vent nouveau : celui de la combativité, du caractère et du dépassement de soi.

Le vestiaire de l’OM est déjà fan !

En véritable meneur d’hommes et moins de quinze jours après son intronisation, Gattuso ne laisse d’ailleurs personne insensible à sa méthode aussi rude que nécessaire. «Il est venu nous féliciter et nous dire que l’on méritait de prendre ces trois points. Ca a fait du bien aux joueurs. C’est un bon coach, il nous donne envie de jouer. Mais à l’entraînement, il veut que l’on donne tout pour que cela paye en match. Et aujourd’hui ca a payé», déclarait en ce sens Ismaïla Sarr, élogieux vis à vis de son nouveau coach après la victoire (3-0) face au HAC. Des propos flatteurs également tenus par l’expérimenté Pierre-Emerick Aubameyang. «A l’image de quand il était joueur, il donne tout, il est passionné. Et forcément il nous transmet ça et on l’a vu encore aujourd’hui, on a tout donné dans l’énergie». Présent en conférence de presse, Amine Harit, de retour au premier plan après une longue blessure, ne manquait pas non plus de souligner l’apport de l’ancien coach du Napoli ou encore de Valence.

À lire

PSG : David Beckham était amoureux du maillot de l’OM

«C’est quelqu’un qui envoie énormément de positif, avec Sampaoli on était habitué à cette énergie. Il est venu avec son passé, il apporte énormément de bonnes choses. Le travail a porté ses fruits sur le dernier match. Il envoie des signaux importants pour un groupe, il marche à l’affection, avec des petites choses qui font qu’un groupe vit bien. Depuis qu’il est arrivé, il y a quelque chose de nouveau, c’est de bon augure pour la suite.» Un renouveau qui peut notamment se traduire par une forte proximité avec son entourage. «La petite claque est amicale, mais on la sent passer ! Il en impose, on a tout de suite senti qu’il arrivait en patron et qu’il était excité par cette mission», avouait à ce titre un membre du staff au sujet de Gattuso, n’hésitant pas à accompagner ses franches poignées de main de deux petites claques bien appuyées au niveau de la mâchoire. Une relation tout aussi connectée avec ses joueurs.

La suite après cette publicité

Une méthode «tactile», un collectif uni !

Très tactile et démonstratif, le champion du monde 2006 aurait d’ailleurs l’habitude de donner des coups de poing à ses hommes, une certaine façon de les encourager et de les féliciter. Rien de bien méchant, donc, puisque les joueurs se seraient amusés de ce style plus «animal», preuve de l’investissement affiché par Gattuso dans sa nouvelle mission. Lors du nul (2-2) concédé par les Phocéens face à Brighton en Ligue Europa, le coach marseillais n’hésitait, par exemple, pas à entrer sur le terrain pour taper dans la main de Leonardo Balerdi, se relevant tout juste d’un tacle rageur. Un soir où Chancel Mbemba et Jordan Veretout ne manquaient pas, non plus, de sauter dans les bras de leur coach après leur réalisation. Quelques minutes après la victoire face au Havre, l’ex-international italien (73 sélections, 1 buts) réunissait également tous ses protégés pour les féliciter chaudement de leur prestation au Vélodrome (lui aussi exhorté à pousser derrière les siens).

Caractère bien trempé, personnalité marquée et «prêt à mourir» pour ses hommes, le nouvel homme fort de la maison olympienne a ainsi trouvé les mots justes. De quoi resserrer les liens à l’heure où le bateau tanguait.. «Il est très proche de ses joueurs, il n’exclut personne et permet à tout le monde de s’exprimer dans le vestiaire. Les jeunes, les anciens, le staff : tout le monde a droit à la parole. Et il apporte sa grinta, ça nous fait beaucoup de bien», saluait de son côté Jonathan Clauss. Après avoir pansé les plaies et redonné l’envie de se battre aux Marseillais, Gattuso - qui distille ses consignes en italien, espagnol, français voire anglais - va désormais pouvoir profiter de la trêve internationale pour renforcer cette cohésion. L’occasion également de recharger les batteries avant un déplacement périlleux sur la pelouse de l’OGC Nice, le 21 octobre prochain. Et pour cause. Si l’OM semble retrouver une alchimie sur le plan collectif, sa condition physique interpelle encore.

La suite après cette publicité

Des axes d’amélioration pendant la trêve…

«J’ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c’était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes», confiait, dans cette optique, le natif de Corigliano Calabro après le nul face aux Seagulls. Et d’ajouter en conférence de presse : «je ne veux pas que les joueurs y pensent trop non plus (la condition physique, ndlr). Il y a une marge de progression, il faut être prêté pour 90-95 minutes, il faut faire très attention sur l’entraînement. Il peut y avoir des blessures. On a 10-11 jours importants pour s’entraîner de manière intense. Avec l’attitude de mes joueurs, on peut y arriver car ils ont montré une grande disponibilité». Un discours sans langue de bois qui annonce donc le programme des Olympiens durant cette trêve internationale : retrouver une condition physique optimale et ainsi coller aux exigences de l’entraîneur transalpin sur le long terme. «Je veux une équipe impactante. Une équipe qui mouille le maillot, notamment au Vélodrome, ils ont besoin de ça. Je veux une vraie équipe. Je désire cette idée de reconquérir le ballon, un football offensif, être dans la deuxième partie du terrain. C’est dur à faire, mais c’est ce que je veux mettre en place».

«Mon idée, c’est l’intensité. Elle est fondamentale. On se base sur les données physiques, les statistiques. Ce qu’on veut faire, on le fait avec intensité. Si on va à deux à l’heure, on va nulle part. Le foot moderne a besoin d’intensité. Il faut casser les lignes, avoir une équipe rapide qui sort de la pression. Il faut réussir à dérouler notre jeu en exploitant les espaces. Avec mon staff, on fait beaucoup de vidéos et on analyse les adversaires et notre équipe. On met beaucoup de pression aux joueurs, mais on fait toujours ça avec respect», promettait également celui qui a décidé d’abandonner le 4-4-2 de son prédécesseur pour passer à un 4-3-3 où plusieurs joueurs (Harit, Ounahi) s’épanouissent. Au clair avec sa philosophie de jeu, sûr de ses forces et proche de ses hommes, le charismatique Gennaro Gattuso - qui a fait de l’Europe un objectif prioritaire - a quoi qu’il en soit déjà marqué les esprits aux abords du Vieux Port. Avec une condition physique retrouvée et sous la houlette de son nouveau guide, l’OM peut ainsi se laisser porter vers des lendemains heureux…