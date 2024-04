Ligue Europa Conference : match fou entre l’Olympiakos et Fenerbahçe

Première salve des quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence, avec l’Olympiakos qui recevait Fenerbahçe et le Viktoria Plzen qui accueillait la Fiorentina. Après son exploit du tour précédent face au Maccabi Tel Aviv (défaite 4-1 à l’aller, victoire 6-1 après prolongation au retour), le club grec a encore produit un match à buts face à la formation turque. Il a d’abord mené 3-0 grâce à des buts de Fortounis, Jovetic et Chiquinho. De quoi prendre une belle option avant le match retour. Mais le Fener, en plein conflit avec la Fédération, s’est révolté et a inscrit deux buts, grâce à Tadic puis Kahveci. Score final 3-2, prometteur avant la manche retour.

Moins d’action dans l’autre quart de finale programmé à 18h45, puisque le Viktoria Plzen et la Fiorentina se sont séparés sur le score de 0-0. Au tour précédent, le club tchèque s’était d’ailleurs qualifié face au Servette de Genève aux tirs au but après 2 rencontres achevées sur le score de 0-0.