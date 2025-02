Manchester City : Pep Guardiola annonce la fin d’un cycle

Pep Guardiola n’avait jamais vécu pareille désillusion en Ligue des Champions. Pour la première fois, l’entraîneur catalan ne verra même pas les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Embarqué dans une saison galère, Manchester City a rapidement explosé face à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé dans ce barrage retour. Expédié 6-3 en score cumulé, le champion d’Europe 2023 n’a pas existé au Bernabéu. Chambré par le public de l’antre madrilène, Guardiola n’a pas cherché d’excuse. Lui qui a souvent affronté le Real Madrid dans le money time de la C1 avec le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Catalan s’est tout simplement incliné devant les Merengues.

« La meilleure équipe a gagné aujourd’hui, nous avons eu une mauvaise année. Quand on finit 22e (du classement de la phase de ligue de C1), c’est parce qu’on n’a pas été bon, c’est l’année où on a été le plus mauvais, on voulait entrer dans le match. Nous n’avons pas le rythme de Madrid en ce moment, nous avons voulu faire beaucoup de passes et nous avons concédé le but si tôt, puis le second. Si vous jouez un match en aller-retour, ils sont très bons. J’ai joué le meilleur Madrid de ces dernières années, ils sont capables d’avoir de longues possessions, de défendre, de courir, quand ils veulent jouer haut, quand ils sont bas. Nous devons l’accepter, c’est la meilleure équipe qui a gagné, alors félicitations au Real Madrid. Maintenant, nous nous concentrons sur la Premier League », a-t-il confié à TNT Sports, avant de poursuivre.

Le constat lucide de Guardiola

« C’est une équipe fantastique, qui mérite de passer. Nous ne l’avons pas mérité, c’est la première année où nous n’avons pas fait une bonne saison en Ligue des champions. Nous devons l’accepter et nous battre la saison prochaine pour être à nouveau là. Bien sûr, le Real Madrid est en lice pour remporter la Ligue des champions, mais il y a d’autres bonnes équipes autour de lui. » Enfin, pour expliquer la déroute des siens, Guardiola a simplement préféré rappeler que son équipe se trouvait en bout de course, après des années passées à tout gagner.

« Ce n’est pas une question d’impuissance. Nous sommes une grande équipe, mais nous avons perdu en cohérence. Quand une équipe est meilleure, on ne peut que la féliciter. Nous avons fait quelque chose d’historique dans notre pays pendant de nombreuses années en remportant tant de compétitions que nous n’avions jamais réussies auparavant. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la qualification parmi les quatre premiers en Premier League », a-t-il expliqué en avouant qu’il s’agit sans doute de la fin d’un cycle pour son équipe. « Un peu oui. Les choses ne durent pas éternellement, tout ne dure pas éternellement. Il y a des joueurs qui ont un certain âge. Nous avons remporté six Premier League en sept ans et, en Europe, nous avons atteint les quarts de finale, les demi-finales et la finale chaque année. » De quoi remettre en question son avenir chez les Cityzens malgré une prolongation de contrat récente ? « Je veux continuer ». Touché, mais pas coulé.