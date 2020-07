FA Cup : Arsenal surprend Manchester City et file en finale !

Pour le compte de cette première demi-finale de FA Cup, les Londoniens d’Arsenal étaient confrontés aux tenants du titre, les Citizens de Manchester City, dans un dernier carré pour le moins alléchant. Les hommes de Mikel Arteta, tombeurs de la surprenante équipe de Sheffield United au tour précédent (1-2), comptaient sur cette compétition pour croire un peu plus en leur chance de qualification pour la prochaine Ligue Europa, au vu de leur position plus que délicate en Premier League. Du côté des Skyblues, on abordait le match sereinement. Officiellement assurés de finir dauphin de Liverpool, les hommes de Pep Guardiola, détenteurs de ce trophée, abordaient donc ce choc anglais de la plus sereine des manières.

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol alignait un traditionnel 4-3-3 avec Ederson en tant que dernier rempart. En défense, les Français Aymeric Laporte et Benjamin Mendy étaient bien présents pour épauler le jeune Eric Garcia, une nouvelle fois aligné dans le onze titulaire ce soir. Pour le reste, on restait sur quelque chose d’assez classique avec Gundogan-De Bruyne-Silva au milieu de terrain, juste derrière le trio offensif du moment, Mahrez-Jesus-Sterling. L’ancien adjoint de Pep Guardiola optait lui pour un 3-4-3, à l’image des dernières rencontres. Martinez, une nouvelle fois dans les buts, était épaulé par la ligne défensive Tierney-Mustafi-Luiz. Xhaka et Ceballos animaient eux le milieu de terrain aux côtés de Bellerin et Maitland-Niles alignés sur les ailes. Enfin, le trio offensif des anciens pensionnaires de Ligue 1, Pépé-Lacazette-Aubameyang, agitait l’attaque londonienne.

Pierre-Emerick Aubameyang voit double

Comme trop souvent cette saison, les Gunners se donnaient quelques frayeurs d’entrée de match. Après une bonne course côté gauche, Raheem Sterling délivrait un bon centre mais heureusement pour Arsenal, Kieran Tierney devançait un David Silva trop court pour reprendre ce ballon (3e). Un Manchester City certes dominateur en début de match, mais qui n’était pas loin de se faire surprendre sur une action anodine. Bien servi dans l’axe par un David Luiz inspiré sur cette passe, Aubameyang ratait finalement son premier face à face de la soirée (17e). Mais deux minutes plus tard, un Aubameyang revanchard profitait d’un centre plongeant de Pépé pour inscrire contre le cours du jeu le premier but de cette demi-finale d'une demi-volée croisée de toute beauté (19e, 1-0). Après ce but du Gabonais qui venait conclure une action collective de 17 passes consécutives, les deux formations multipliaient les offensives dangereuses et des Gunners revigorés étaient tout prêts d’aggraver la marque dix minutes plus tard. Après un cafouillage dans la défense des Citizens, Aubameyang tentait d’offrir le second but à l’un de ses coéquipiers, en vain (30e). Un Arsenal globalement dominateur, malgré dix premières minutes poussives, rentrait contre toute attente aux vestiaires sur le plus petit des avantages (1-0).

Les Skyblues revenaient sur cette pelouse de Wembley avec de biens meilleures intentions. Après une bonne offensive menée par David Silva, De Bruyne envoyait un centre millimétré dans les pieds de Sterling, qui voyait finalement sa frappe raser le poteau droit du portier espagnol (51e). Bis repetita dix minutes plus tard. L’ailier anglais des Citizens s’effondrait dans la surface à la suite d’un tacle maladroit de Shkodran Mustafi, mais la VAR et Jonathan Moss indiquaient finalement un simple corner (64e). Les hommes de Pep Guardiola agressaient une défense des Gunners acculée dans ce deuxième acte. Mais une nouvelle fois contre le cours du jeu, Pierre-Emerick Aubameyang profitait d’un mauvais alignement de Mendy pour filer au but et glisser le ballon entre les jambes d’Ederson, pour la deuxième fois de la soirée (71e, 2-0). Malgré 70% de possession de balle, les joueurs de Pep Guardiola s'inclinaient dans cette demi-finale de FA Cup, et laissaient filer leur deuxième titre cette saison, au terme d'un match globalement maîtrisé par des Gunners aux visages conquérants (2-0). Les joueurs de Mikel Arteta enchaînaient quant à eux un deuxième succès de rang après la victoire en milieu de semaine contre Liverpool, et se qualifiaient ainsi pour la finale.