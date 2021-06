Mercato : les bonnes affaires à saisir en Premier League

La suite après cette publicité

La crise n'a épargné personne. Cette saison, les clubs de football ont dû composer avec l'épidémie de coronavirus et les nombreuses pertes financières qui en ont découlé. Le prochain mercato va donc être logiquement impacté par cette donne puisque l'objectif va être de se renforcer à moindre coût. Ce qu'a déjà fait le FC Barcelone en mettant la main sur Sergio Agüero et Eric Garcia, en fin de contrat à Manchester City. Et il y a d'autres coups à réaliser en Angleterre durant cette intersaison.

Du monde sur le marché

Du côté d'Arsenal, David Luiz (34 ans) n'a pas été prolongé au-delà du 30 juin 2021. Le défenseur, passé par Benfica, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain, est sur le marché. Toujours à Londres, Tottenham a officialisé les départs de Paulo Gazzaniga (29 ans, gardien) et de Danny Rose (30 ans). Depuis 2007 chez les Spurs avec lesquels il a fait ses débuts professionnels deux ans plus tard, le latéral gauche pourrait rendre de fiers services.

Egalement spécialiste du poste, Ryan Bertrand (31 ans) n'a pas trouvé d'accord pour prolonger à Southampton, qui a officialisé son départ. Récemment, Goal évoquait un fort intérêt de l'AS Monaco. Arsenal et Milan suivraient aussi son cas. Les Rossoneri sont plus avancés concernant le dossier Olivier Giroud (34 ans), en fin de contrat à Chelsea. Comme lui, Marco van Ginkel, Willy Caballero, Jamal Blackman et Danilo Pantic seront libres à compter du 1er juillet. Même chose à Everton avec Joshua King, Yannick Bolasie et Muhamed Besic. Theo Walcott, qui était aussi en fin de contrat, reste définitivement à Southampton.

Des anciens de L1 libres le 30 juin

Sur le marché, on trouve également Danny Welbeck (30 ans), qui pourrait prolonger à Brighton, Andy Carroll (32 ans, Newcastle), Juan Mata (33 ans), pour lequel Manchester United dispose d'une option pour une prolongation d'une année. Encore lié pour quelques jours aux Red Devils, Sergio Romero (34 ans) est également prêt à relever un nouveau challenge. Même constat pour d'autres éléments passés dans notre championnat de France. Après quatre ans à Wolverhampton, Romain Saïss (31 ans) arrive au bout de son bail. Passé par Clermont, Le Havre et Angers, le polyvalent marocain pourrait faire le bonheur de nombreux clubs.

Idem pour Mamadou Sakho (31 ans), lié à Crystal Palace jusqu'au 30 juin. Expérimenté, il pourrait apporter ses nombreuses qualités, lui qui a toujours eu des touches en France lors des récents mercatos. L'OL et Nice étaient notamment intéressés. Kamil Grosicki (32 ans, WBA), suivi par l'ASSE, ou encore Henri Saivet (30 ans, Newcastle) cherchent aussi preneurs. En Championship (D2 anglaise), André Ayew (Swansea) ou encore Jack Wilshere (Bournemouth) figurent parmi les joueurs libres le 30 juin 2021. Les soldes d'été sont d'ores et déjà lancés en Angleterre !