Que devient Jérémy Ménez ?

Un tour du monde en dix étapes. A 34 ans, Jérémy Ménez a avalé les kilomètres pour parcourir la planète football. Dès ses débuts, il a brillé entre 2004 et 2006 sous le maillot jaune et bleu du FC Sochaux-Montbéliard avant de grimper sur le Rocher de Monaco par la suite. Deux ans plus tard, en 2008, le natif de Longjumeau a débuté son tour d'Italie par un passage à l'AS Roma avant de revenir dans l'Hexagone du côté de Paris.

Retour par la case Italie

Paris qu'il quittera avec deux trophées de champion de France en 2014 pour retourner de l'autre côté des Alpes. Direction l'AC Milan pour vivre la deuxième étape de son périple italien. Après un passage à Bordeaux, le joueur né en 87 a vécu une nouvelle étape de sa carrière en Turquie à Antalyaspor avant de tenter l'aventure au Mexique au Club América. Mais elle n'a duré qu'un an et demi (23 rencontres, 5 buts). Après un petit tour au Paris FC, Ménez a retrouvé l'Italie, un pays cher à son coeur.

Joueur de la Roma puis de Milan, il a découvert en 2020 l'univers de la Reggina. Pensionnaire de Serie B, l'écurie transalpine a réussi à attirer dans ses filets un élément expérimenté et qui présentait l'avantage de connaître le foot italien sur le bout des doigts. Là-bas, le footballeur de 34 ans a retrouvé le goût de bien faire et la motivation comme il l'avait expliqué à La Gazzetta dello Sport en 2020.

Ménez totalise 5 buts cette saison

« J'ai redécouvert l'envie de transpirer et de travailler dur. En Turquie (Antalyaspor) et au Mexique (America), je n'ai pas réussi à m'adapter, je n'y étais pas dans ma tête, je voulais retourner en famille. Puis je suis allé au Paris FC (Ligue 2), mais je sentais que j'avais envie de me mesurer à un championnat plus compétitif. Je me connais, si je suis en forme je peux jouer tranquillement en Serie A ».

Avant d'y penser, Ménez devait réussir son retour à l'échelon inférieur. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues (11 titularisations) lors de sa première saison, le Français voulait monter en puissance cette saison. Mais son deuxième exercice à la Reggina est un peu plus mitigé. Apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues, il a été titulaire à 9 reprises. Le temps de marquer 5 buts, ce qui est mieux que l'an dernier.

Le Français est à la croisée des chemins

En revanche, il a été blessé plusieurs fois. Touché au talon entre septembre et octobre, il a été blessé entre le 21 novembre eu 12 février (tendon d'Achille, mollet). Une période durant laquelle son nom a été cité lors du mercato d'hiver. Sky Italia avait révélé qu'il avait été placé sur la liste des transferts et qu'il devait s'engager, a piori sous la forme d'un prêt, avec Hamrun Spartans. Finalement, rumeur ou non, Ménez, qui aura 35 ans le 7 mai, n'a pas rejoint Malte. Et cela a été un bon choix au départ puisqu'il a marqué 3 buts en 6 matches depuis son retour.

Mais l'ancien du PSG a été à nouveau trahi par son corps. «Ménez, qui a eu une gêne musculaire, ne sera pas là pour les trois prochaines journées»", avait confié son coach début mars. Absent lors des trois derniers matches de Serie B face à Pérouse, Cittadella et Cosenza, Jérémy Ménez doit se requinquer avant de retrouver les terrains. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur tricolore aura ensuite tout le temps de se pencher sur la suite à donner à sa carrière, lui qui pourrait découvrir un onzième club. Un vrai globe-trotter.