Neymar avoue avoir refusé le Real Madrid

Aujourd’hui de retour à Santos, son club formateur, Neymar avait quitté le Brésil en 2013 pour le FC Barcelone, pour la somme astronomique de 88 millions d’euros. Mais l’écurie blaugrana n’était évidemment pas la seule à désirer l’attaquant brésilien. Cité parmi ses prétendants, le Real Madrid n’était pas parvenu à ses fins, et avait vu celui qui était un véritable crack à l’époque filer chez son rival. Le joueur, aujourd’hui âgé de 32 ans, est revenu sur cet épisode.

Dans un entretien accordé au média Podpah, sur YouTube, Neymar a expliqué que la Maison Blanche lui avait proposé une offre mirobolante. Mais ce n’est pas l’argent qui semble avoir motivé le choix de l’ancien Parisien, mais bien son cœur : « l’offre du Real Madrid était un chèque en blanc, ils m’ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais… mais je voulais le Barça avec mon cœur. J’aurais gagné trois fois plus d’argent au Real Madrid. Florentino m’a toujours aimé. Mais Ronaldinho jouait là-bas et je voulais jouer avec Messi. » Nul ne sait ce qui serait advenu si Neymar avait décidé de rejoindre la capitale espagnole, mais son passage au Camp Nou restera une franche réussite, avec notamment une Ligue des Champions, et une place de choix dans la mythique MSN.