Un étonnant club confiant sur la signature de Djibril Cissé

Alors que Djibril Cissé annonçait ces dernières semaines son désir de rejouer en Ligue 1, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille pourrait finalement rallier Chypre. Le club chypriote de l'Ermis Aradippouce, pensionnaire de deuxième division, souhaite enrôler celui qui a porté le maillot de l'équipe de France à 41 reprises entre 2002 et 2011 (9 buts). Le club serait même sur le point d'enregistrer son arrivée à s'en référer aux propos de son président Lucas Fanieros.

Ce dernier n'a pas caché son optimisme dans le dossier. « Notre objectif est de faire en sorte qu’il se batte sous les couleurs d'Hermès Aradippou. Nous lui avons parlé hier (vendredi) et il est sûr de revenir à l'action au nom d'Hermès. Cissé a peut-être 38 ans, mais il est dans une bien meilleure forme que de nombreux joueurs. Il court tous les jours, il s'entraîne et il est en bon état. Ça sera définitivement un excellent transfert pour le club et peut-être l'un des trois plus grand du football chypriote », a-t-il déclaré. Affaire à suivre.