OM-Tottenham : les compositions probables

L'OM Champions Project. Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille va tenter d'accrocher une place pour les huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Pour y parvenir, les Phocéens (4es, 6 points) devront l'emporter face à Tottenham à l'Orange Vélodrome. Tout autre résultat éliminerait les Olympiens, qui pourraient être reversés en Ligue Europa s'ils font match nul face aux Spurs et que Francfort bat le Sporting CP dans le même temps. Mais pour le moment, l'objectif de l'OM est bel et bien la C1. Pour l'atteindre, les Marseillais comptent faire tomber les Londoniens (1ers, 8 points), qui ne sont pas encore qualifiés.

Un choc qui promet donc. Pour l'emporter, Igor Tudor devrait miser sur un 3-4-2-1. Dans les cages, pas de surprise puisque c'est Pau Lopez qui sera titulaire sauf retournement de situation de dernière minute. Devant lui, le trio Leonardo Balerdi-Eric Bailly-Chancel Mbemba devrait débuter. Concernant Bailly, il retrouvera le groupe, lui qui n'a plus joué depuis le Classique face à l'OM le 16 octobre car il était blessé. Son expérience face aux attaquants de Premier League sera précieuse ce soir. Les pistons Nuno Tavares et Jonathan Clauss, eux aussi, auront fort à faire face aux Spurs.

L'OM va sortir la grosse équipe

Il seront épaulés par les milieux de terrain Valentin Rongier et Jordan Veretout, pressentis pour débuter. Enfin, Amine Harit (à gauche) et Mattéo Guendouzi (à droite) évolueront en soutien d'Alexis Sanchez, aligné en pointe. Le Chilien, dont les déclarations n'ont pas été appréciées en Angleterre, aura pour mission de trouver le chemin des filets pour offrir la qualifications aux Olympiens. Mais Antonio Conte et ses troupes ne comptent pas se laisser faire. Le technicien italien devrait opter pour un 3-4-3, lui qui devra faire sans Cristian Romero, Dejan Kulusevski et Richarlison, double buteur à l'aller.

Hugo Lloris sera ainsi titulaire ce soir à Marseille. Le portier de l'équipe de France comptera sur le trio Clément Lenglet-Eric Dier-Davinson Sanchez pour le protéger face aux assauts phocéens. Pour remporter la bataille du milieu, Conte devrait faire confiance à Ivan Perisic, Rodrigo Betancur, Pierre-Emil Höjbjerg et Matt Doherty. Devant, Heung-min Son et Lucas Moura seront là pour soutenir leur numéro 9 Harry Kane. Tous comptent repartir avec la victoire et la qualification. L'Olympique de Marseille est prévenu ! Une belle affiche en perspective (match à suivre en direct en live commenté sur notre site dès 21 heures).

