Les déclarations d'Alexis Sánchez mettent le feu à l'Angleterre, Manchester United a tranché pour l'avenir de Marcus Rashford

Sánchez veut jouer un sale tour à Tottenham

En Angleterre, un joueur de l'Olympique de Marseille fait la Une. Il s'agit d'Alexis Sánchez, bien connu outre-Manche, qui a fait des déclarations remarquées avant la rencontre de l'OM contre Tottenham (21h, à suivre en direct sur notre live commenté). Comme le rapporte le Daily Mirror, l'attaquant chilien est revenu sur son passage à Arsenal en conférence de presse, en avouant notamment qu'il avait toujours «beaucoup d'affection» pour le club et ses fans et qu'à l'époque où il était chez les Gunners, c'était «une grande joie» de battre les Spurs. «Un Gunner veut t'assommer» résume le tabloïd, à l'instar du Daily Star qui placarde un titre identique sur sa Une. Les mots du joueur phocéen font couler beaucoup d'encre en Angleterre ! The Daily Telegraph, par exemple, revient également sur ces déclarations en désignant un «Sanchez alimenté par le désir de battre Tottenham».

Manchester United veut prolonger Marcus Rashford

Toujours dans la presse anglaise, on parle beaucoup de Marcus Rashford qui a sauvé Manchester United ce week-end face à West Ham. L'attaquant anglais a inscrit son 100e but avec les Red Devils, le seul de la rencontre pour une victoire 1-0. Justement, c'est le sauveur de United que l'on retrouve sur la Une du Daily Mail ce mardi, car selon le journal les Red Devils seraient très chauds à l'idée de le prolonger ! Le quotidien explique bien que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, alors que Rashford a discuté avec les représentants du PSG cet été… MU peut, par exemple, activer une clause pour lever son option et ainsi le prolonger automatiquement d'une saison. Ce qui permettrait de remettre à plus tard les négociations.

Iniesta ne croit au retour de Messi au Barça

En Espagne, les mots de Andrés Iniesta font la Une de As. La légende du FC Barcelone a donné une interview au canard espagnol en évoquant les difficultés de son ancien club. Il a notamment déclaré que le Barça avait «besoin de plus de stabilité, au-delà du football». Iniesta est aussi revenu sur le possible comeback de La Pugla à Barcelone : «Je vois que c'est difficile pour Messi de revenir». Pas vraiment de quoi redonner le sourire aux fans catalans.

