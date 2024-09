OL : accord total trouvé pour la prolongation de Rayan Cherki

C’était l’un des feuilletons de l’été du côté de l’OL. Grand espoir du club rhodanien depuis de nombreuses années, Rayan Cherki était poussé vers la sortie lors du dernier mercato. Outre des performances en dents de scie malgré un énorme talent, le numéro 18 rhodanien était également sur la liste des transferts car son contrat expirait en juin prochain. Une donne qui a contraint les dirigeants lyonnais, qui avaient cruellement besoin d’argent pour faire face à la DNCG, à prendre une telle décision.

Mais voilà, malgré quelques sollicitations de clubs anglais et allemands, le pur produit de la formation lyonnaise n’a pas trouvé chaussure à son pied. Après des JO où il a été, assez injustement, boudé par Thierry Henry, Cherki a donc repris l’entraînement avec ses coéquipiers rhodaniens. Problème, il a été intégré au loft tant que sa situation contractuelle ne sera pas réglée. Alors qu’une extension de bail lui avait été proposée au début de l’été, l’ambidextre avait refusé cette première offre. Pour autant, les positions semblaient se rapprocher depuis début septembre.

Une prolongation d’un an avec une autre en option

En effet, des suites d’un désir mutuel de jouer ensemble cette saison, l’OL et Rayan Cherki ont travaillé sur les contours d’une prolongation. Ces derniers jours, un accord tacite aurait été trouvé à en croire les informations de plusieurs de nos confrères. En conférence de presse la semaine passée, John Textor avait même expliqué que les discussions allaient dans le bon sens : «On a bien discuté avec Rayan, je crois qu’il a compris les besoins et je pense qu’il a beaucoup appris sur la gestion d’une équipe. C’était sa décision. Il aime beaucoup ce club et il a signé un accord sur plusieurs années. Dès qu’il aura signé, tant mieux, sinon il s’entraînera. Le contrat n’est pas signé, mais on est sur des termes amicaux, on discute sur la durée, mais les conditions sont fixées. J’espère qu’il en est content. Je l’ai vu à l’entraînement aujourd’hui, il fait pousser ses cheveux, pour moi, c’est signe qu’il est heureux, on s’entend à de belles choses de sa part.»

Et ce samedi, bonne nouvelle. En effet, selon les récentes informations de RMC Sport, on apprend qu’un accord total a été scellé entre toutes les parties. Selon nos confrères, Cherki va prolonger d’un an entre Rhône et Saône. Alors qu’une année supplémentaire sera en option, il reste à savoir désormais à déceler les grandes lignes de son nouveau bail. Désormais, le joueur est de retour dans les plans de Pierre Sage. Une bonne nouvelle pour le tacticien de 45 ans qui devrait l’intégrer dans le groupe pour la rencontre face à Marseille ce dimanche selon nos confrères. Bonne nouvelle pour l’OL et pour Rayan Cherki.