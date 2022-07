Nice : Lucien Favre réagit après la lourde défaite contre Benfica

La préparation de l'OGC Nice ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Après un nul concédé face au Cercle Bruges, le Gym a pris une belle correction 3-0 de la part de Benfica ce vendredi, dans le cadre du Trophée de l'Algavre. Malgré cette lourde défaite, Lucien Favre préfère relativiser alors qu'il a remplacé dix joueurs de champ à l'heure de jeu, après avoir pris les trois buts lors de la première période (Rafa Silva 7e, Nicolas Otamendi 20e et Gilberto 36e). «On a vu de belles choses, notamment en deuxième mi-temps. On aurait pu mettre un ou deux buts, en jouant très bien. L’équipe était très jeune en deuxième mi-temps, ce n’était pas mal du tout. En première mi-temps, Benfica était supérieur, mais il faut quand même rappeler que c’est une très bonne équipe, ils ont éliminé l’Ajax en Ligue des champions, alors que l’Ajax avait éliminé ou battu deux ténors de la Ligue des Champions deux ou trois semaines avant. Benfica, ce n’est pas n’importe qui», rappelle le Suisse.

Selon lui, son équipe ne méritait pas grand-chose de plus contre un adversaire qui lui est bien supérieur. «Ça joue bien au ballon, c’est très offensif, et on a eu de la peine, il faut bien le dire. Il y a eu des erreurs tactiques, logiques pour cette première rencontre de bon niveau, mais on s’est bien repris en 2e mi-temps, c’est ce qui compte. On a eu quelques occasions, quelques bons tirs, de bonnes choses, c’est dommage qu’on ne mette pas un but parce que ça commençait à devenir très intéressant.» Les Aiglons auront sans doute à cœur de se rattraper ce soir à 21h lors d'un nouveau match amical, face à Fulham cette fois.