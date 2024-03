SPL : Cristiano Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr face au Al-Ahli de Riyad Mahrez

Un classique avait lieu ce vendredi soir du côté de Jeddah : le Al-Ahli de Riyad Mahrez recevait le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Un duel entre le troisième de Saudi Pro League, et le deuxième, et qui a finalement vu la hiérarchie être respectée avec un succès des coéquipiers du quintuple Ballon d’Or (0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Ahli 47 23 25 14 5 4 49 24 5 Taawoun 39 23 11 11 6 6 39 28

Auteur d’un but refusé pour hors-jeu en première période (42e), Cristiano Ronaldo a su garder la tête froide pour cette fois trouver le chemin des filets en seconde période (68e), le seul but de cette rencontre. À noter que Roberto Firmino avait lui aussi vu son but être refusé au retour des vestiaires en faveur d’Al-Ahli (57e). Au classement, Al-Nassr reste dauphin d’Al-Hilal avec cette victoire, tandis qu’Al-Ahli campe à la troisième place.