FC Barcelone : Victor Font accable encore Joan Laporta et évoque la corruption !

Vainqueur hier du Real Betis Balompié (5-1) en Coupe du Roi, le FC Barcelone a déroulé en Coupe du Roi. Récemment vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, le club blaugrana a démarré l’année 2025 avec la meilleure des manières sur les terrains. Dans les coulisses en revanche, la situation est bien différente. Pendant de nombreux jours, la situation critique autour de l’inscription de Dani Olmo et Pau Victor a apporté beaucoup de remous. Si cela s’est finalement bien terminé puisque les joueurs ont finalement pu être inscrits provisoirement après la décision du conseil supérieur du sport espagnol (CSD). Alors que Joan Laporta a décidé de régler ses comptes avec ses opposants, ces derniers multiplient les prises de position. Sous la menace d’une destitution, le président du FC Barcelone en prend pour son grade.

Invité sur RAC 1 ce jeudi, Victor Font, le principal opposant de Joan Laporta est venu répondre aux attaques de ce dernier qui a accusé l’opposition de vouloir déstabiliser le club. Victor Font a souligné au passage l’attitude de Joan Laporta en Supercoupe d’Esapgne où il avait fait des bras d’honneur en tribunes : «c’est regrettable. Voir le président aussi agressif est très inquiétant. Une conférence de presse qui était censée donner des informations et n’a donné aucun résultat. Il a rabaissé des milliers de supporters de Barcelone. Dites-lui qu’il ne nous intimide pas. Il confond sa personne avec le club. Qui est Laporta pour dire qui est un bon ou un mauvais fan de Barcelone ? Il s’avère maintenant que l’ami est El Chiringuito et le Real Madrid. Il est certain que Laporta de 2003 demanderait la démission de Laporta de 2025.»

Les allusions de corruption dans le dossier Vitor Roque

Justement la motion de censure lancée envers Joan Laporta, Victor Font estime que c’est la seule solution pour sortir le FC Barcelone pour repartir sur des bases saines. Il a également pointé du doigt cette posture de seul contre tous, défendue par le président des Catalans. : «la seule nouvelle lorsque nous avons fait cette déclaration est que nous sommes tous arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas continuer avec ce président. Vous n’êtes pas prêt à faire face à tous les défis qui se présentent. Ce qui s’est passé avec Pau et Olmo est un autre exemple. Laporta ne peut pas tenir cinq minutes de plus. Chaque jour qui passe, nous perdons une opportunité. Il est le Barça, si tu ne veux pas de lui, tu ne veux pas de Barcelone. Notre président nous fait beaucoup rire et est une bête communicative, mais le club a besoin de bien plus. Aimer Barcelone ne consiste pas à désigner ceux qui sont ou non fans de Barcelone. Nous voulons un président qui nous dise la vérité. Il n’y a pas de méritocratie. La fille du responsable du cabinet présidentiel est la chef de la zone commerciale, avec ça tout est dit.»

Victor Font a également critiqué la gestion financière du FC Barcelone où il a pointé du doigt des dépenses bien trop importantes par rapport à la situation économique du club : «Laporta a parlé d’un plan stratégique à quatre piliers. Il a dit de récupérer les revenus, et nous sommes toujours sur un plan pré-pandémique, après avoir réduit les dépenses, mais nous continuons à dépenser 800 millions d’euros. Plus d’un milliard ont été perdus au cours de ce mandat. C’est pire que celui hérité avec Bartomeu. La dette est plus élevée, les revenus sont similaires à ceux de Bartomeu et nous dépensons plus ou moins la même chose.»

Enfin, Victor Font a souligné le dossier Vitor Roque. Transféré à l’hiver 2024 contre 30 millions d’euros en provenance de l’Athletico Paranaense, le jeune attaquant n’a disputé que 16 matches (2 buts) et n’a pas apporté grand-chose au projet blaugrana. Un échec qui symbolise ce que reproche le clan Victor Font au clan Joan Laporta, un manque de transparence et du copinage : «nous avions Marc Guiu, il n’y avait pas de fair-play financier et nous avons signé Vitor Roque. Si nous avons vu qu’il était le nouveau Ronaldinho, nous le comprenons et nous privilégions le talent, mais il est clair que Vitor Roque n’a pas les caractéristiques pour jouer comme lui. Le Barça et Deco l’avaient proposé au club lorsqu’il était leur agent. Jordi Cruyff et Mateu Alemany disaient qu’il n’était pas une priorité. La première chose que Deco a fait a été de signer Vitor Roque dès son arrivée. Quand on voit des situations qui nous inquiètent, des faits précis ou la version officielle, on doit exiger qu’on nous dise la vérité»