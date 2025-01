FC Barcelone : tout le monde en a marre de Joan Laporta

Le FC Barcelone croise les doigts. Et très fort. Après avoir été débouté à deux reprises par la justice espagnole, le club catalan espère toujours pouvoir inscrire Dani Olmo sur le gong. Car les Culés savent très bien que les conséquences seraient catastrophiques au cas où ils ne seraient définitivement pas autorisés à enregistrer leur attaquant en Liga. Sans cette inscription, Olmo ne peut plus joueur en Liga, ni en Ligue des Champions et ne peut également plus être sélectionné en équipe nationale. Et ce n’est pas tout.

Mundo Deportivo indique ce vendredi que le Barça ne peut même pas prêter ou vendre Olmo cet hiver, le temps de trouver une solution, car le règlement oblige le joueur à être inscrit dans une ligue. Bref, la situation devient angoissante, même si l’agent du joueur a réitéré l’envie de son protégé de rester en Catalogne. « Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C’était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option ! » Cependant, ça commence sérieusement à gronder dans la Ciudad condal. Et aujourd’hui, le président Joan Laporta est clairement dans le collimateur des inconditionnels du FC Barcelone, lassés de voir leur équipe de cœur s’humilier publiquement avec ce genre de situations.

«Les pertes pourraient s’élever à 200 M€»

Concrètement, les amoureux du Barça accusent Laporta d’avoir déprécié l’image et les valeurs du club blaugrana en creusant un peu plus la tombe du déficit au lieu d’avoir fait le dos rond ces derniers mois, et ce, même en ayant conclu un accord XXL de plus de 100 M€ annuels avec l’équipementier américain Nike. « Dans des moments comme celui-ci, il faut évaluer toutes les options pour mobiliser les membres. La motion de censure est un outil démocratique qui, s’il bénéficie d’un soutien suffisant, peut être décisif pour donner aux membres la possibilité de décider de l’avenir du club. Nous devons faire prendre conscience au Barcelonismo de la gravité du moment et travailler ensemble pour protéger les valeurs et le modèle de propriété sociale. Tous les symptômes sont ceux d’un club désorienté et faible, loin de l’excellence et de l’intégrité dont le Barça a toujours fait preuve. Le respect international se perd, le club est déstructuré et ne peut que boucher les trous. S’il ne se remet pas sur les rails, le risque n’est pas seulement économique, il est sportif : c’est son identité qui est en jeu », a confié à Relevo Joan Camprubí, chef du groupe de supporters Som un clam.

Marc Ciria, économiste qui suit le Barça et qui a fait partie de l’équipe électorale de Laporta, s’est montré encore plus pessimiste au niveau de la gestion de Laporta. « La planification du club est inexistante. Il n’y a pas de directeur général, pas de directeur d’entreprise. L’année prochaine, les pertes pourraient s’élever à 200 millions d’euros s’il n’y a pas de repreneur. C’est un peu grotesque. Mon opinion honnête est que LaLiga n’a pas aidé le Barça depuis 2021. Il y avait un problème de pandémie et le club ne pouvait pas vendre d’actifs. Faire du profit de cette manière est une mauvaise nouvelle. Il y a eu un manque de flexibilité et de respect. Si c’était le Real Madrid, il y aurait eu plus de revenus. Le Barça voulait avancer ces revenus et ne pas s’attendre à une amélioration. Je crois qu’avec une bonne gestion, cela ne serait pas arrivé. Nous sommes ici depuis quatre ans et nous aurons plus de pertes que lors du mandat précédent. Si le président ne se rend pas compte qu’il a besoin de professionnels de haut niveau… La gestion patriarcale ne fonctionne pas. » La situation est plus que jamais tendue à Barcelone…