Équipe de France : Hugo Lloris, un dernier rempart toujours aussi précieux

La suite après cette publicité

19 novembre 2008. Lors d'un match amical face à l'Uruguay, Hugo Lloris est lancé dans le grand bain de l'équipe de France par Raymond Domenech, sélectionneur à l'époque. Plus de douze ans plus tard, le gardien né à Nice est toujours là, et bien là même. Devenu capitaine des Bleus en 2011, le gardien aujourd'hui âgé de 34 ans est toujours aussi important pour les champions du Monde. Et tout le monde l'a encore vu mercredi soir en Bosnie-Herzégovine.

Après des matches tranquilles contre l'Ukraine (il n'a rien pu faire sur le but contre son camp de Presnel Kimpembe) et le Kazakhstan, le portier de Tottenham a répondu présent à Sarajevo. Car sans lui, la formation de Didier Deschamps ne serait pas repartie avec les trois points. Après une première intervention sur une frappe flottante, Hugo Lloris a impressionné les amateurs de ballon rond avec une sublime parade sur un coup de tête, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Au-delà de ses arrêts, c'est une soirée dont le principal concerné se souviendra longtemps.

Lloris se rapproche doucement, mais sûrement de Thuram

Car avant même sa performance, l'ancien gardien de l'OL était entré dans l'histoire de l'équipe de France en devenant le deuxième joueur le plus capé à égalité avec Thierry Henry (123 sélections), se rapprochant ainsi du recordman Lilian Thuram (142). Une soirée historique pour le portier tricolore élu homme du match par notre rédaction qui sera aussi important dans deux mois à l'Euro.

Hugo Lloris devient le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France à égalité avec Thierry Henry.



1. Lilian Thuram 🇫🇷 : 142 sélections

2. Thierry Henry 🇫🇷 : 123 sélections

2. Hugo Lloris 🇫🇷 : 123 sélections 🆕#BOSFRA pic.twitter.com/H7SJ7sKUvu — Foot Mercato (@footmercato) March 31, 2021

Avec un Hugo Lloris à ce niveau, l'équipe de France pourra certainement réaliser de belles choses dans quelques semaines. Mais il faudra aussi changer le contenu, pas bon mercredi comme l'a expliqué le portier : «c'était un peu laborieux, surtout en première mi-temps. On a eu du mal dans l'utilisation du ballon surtout et ils nous mettaient en danger en contre-attaque, sur les coups de pied arrêtés également avec la qualité de Pjanic. Mais l'état d'esprit est remarquable. Honnêtement, on a mal joué aujourd'hui, mais on a gagné avec l'état d'esprit.» En tout cas, lui a fait son match.