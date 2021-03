Equipe de France : les Bleus aiment se contenter du minimum

La suite après cette publicité

Un triste match nul contre l'Ukraine au Stade de France et une petite réaction au Kazakhstan dimanche avec une victoire 2-0. Après deux matches pas très emballants, l'équipe de France était attendue ce mercredi face à la Bosnie-Herzégovine, emmenée par Pjanic et Dzeko. A Sarajevo, les Bleus ont encore assuré l'essentiel en prenant les trois points grâce à un coup de tête d'Antoine Griezmann (60e, 1-0) mais pour le contenu, on repassera encore.

Malgré un Thomas Lemar inspiré par exemple, les champions du Monde ont encore offert une prestation timide, avec peu de séquences intéressantes dans le jeu et des occasions trop peu nombreuses. D'ailleurs, la France aurait pu craquer sans un Hugo Lloris des grands soirs. Le gardien français a même été élu homme du match par notre rédaction. Oui mais voilà, l'essentiel reste la victoire et les Tricolores l'ont rappelé, à commencer par le portier de Tottenham.

Une première période très compliquée

«C'était un peu laborieux, surtout en première mi-temps. On a eu du mal dans l'utilisation du ballon surtout et ils nous mettaient en danger en contre-attaque, sur les coups de pied arrêtés également avec la qualité de Pjanic. Mais l'état d'esprit est remarquable. Honnêtement, on a mal joué aujourd'hui mais on a gagné avec l'état d'esprit. C'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, ce n'est pas la première fois. Il faut continuer à avancer, s'améliorer, parce qu'il y a des échéances importantes en juin et juillet. (...) L'essentiel est là et on avance», a d'abord lancé Lloris sur M6.

Un avis partagé par Adrien Rabiot, auteur de la passe décisive pour Antoine Griezmann et plutôt intéressant au milieu, au micro de La Chaîne L'Equipe : «c'est vrai que sept points sur neuf, c'est bien, surtout au vu des résultats des adversaires du soir sur les autres terrains. On savait qu'en venant ici, ça allait être un match compliqué comme on avait eu au Kazakhstan, qu'on n'allait pas pouvoir vraiment jouer notre football sur un terrain pas top, pour ne pas dire plus. L'objectif, c'était de marquer un but de plus que l'adversaire, c'est ce qu'on a fait ce soir. On avait quand même beaucoup d'énergie, ils se sont bien battus. Après, il y aura toujours des débats. C'est sûr qu'on peut faire plus avec l'équipe qu'on a, les joueurs, le potentiel. On le comprend, on le sait, on se le dit même entre nous.»

Deschamps : «l'essentiel, c'est la victoire»

L'essentiel, ça reste les trois points. Une phrase qui marche parfaitement ce soir tant la prestation des Bleus n'a pas été exceptionnelle. Mais comme ses joueurs, Didier Deschamps se satisfait du résultat. «Je trouvais que notre première mi-temps était en dessous de ce qu'on est capables de faire. C'était mieux en deuxième, ce n'est pas facile, tous les matches sont compliqués mais il y a des choses que je n'osais plus faire et je n'avais pas vu ça depuis un petit moment. L'essentiel, c'est la victoire», a d'abord expliqué le sélectionneur sur M6 avant de poursuivre.

«On a fait plus de choses en deuxième mi-temps, même si je tiens compte de l'adversaire aussi. Pourtant, j'en avais mis pas mal au repos, je trouvais que la mise en route a été assez difficile. Je ne veux pas trouver d'excuses aux joueurs, je suis très exigeant avec eux, même si entre les déplacements, le décalage horaire, le troisième match... Oui, c'est difficile mais ce résultat est important. » Pour le contenu, on repassera. Mais dans deux mois, il faudra montrer autre chose pour faire un beau parcours lors de l'Euro.