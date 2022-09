Serie A : la Juventus accrochée par la Salernitana

La Juventus affrontait la Salernitana à Turin ce dimanche soir, une rencontre comptant pour la 6ème journée de Serie A. Les Bianconeri avaient tout intérêt à se relancer après leur défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (2-1) et leur début de saison particulièrement poussif en général (deux victoires et trois matchs nuls en Serie A jusque-là). Et les joueurs de Massimiliano Allegri devaient finalement concéder le match nul face au club de Campanie après une fin de match épique ! Les coéquipiers de Leonardo Bonucci ne réussissaient pas à se sortir du piège mis en place par leur adversaire du soir, contre une équipe pourtant à sa portée et ce, malgré le très bon mercato réalisé par le club basé à Salerne (2-2). Après une petite domination turinoise en tout début de rencontre, la Juventus se faisait d'ailleurs surprendre au quart d'heure de jeu. Pasquale Mazzocchi profitait d'une erreur d'appréciation de Juan Cuadrado pour s'avancer sur le côté gauche et proposer un centre millimétré pour Antonio Candreva à la réception du ballon (18e, 1-0). Les coéquipiers de Leonardo Bonucci perdaient ensuite le fil de la rencontre et la défense piémontaise cédait une deuxième fois juste avant la mi-temps. Bremer, fautif de la main sur une reprise de Piatek, concédait un penalty transformé par l'attaquant polonais (45e+5, 2-0).

La suite après cette publicité

Après la pause, les Bianconeri relevaient la tête et le défenseur brésilien se faisait justice en reprenant victorieusement un centre de Kostic (51e, 2-1). Tout basculait alors en fin de match. Leonardo Bonucci voyait son penalty être arrêté par Luigi Sepe mais le défenseur avait bien suivi pour marquer dans un deuxième temps (90e+3). Dans la foulée, Arkadiusz Milik pensait donner la victoire à son équipe (90e+4) mais son but était finalement annulé pour une position de hors-jeu du capitaine et défenseur turinois sur l'action (90e+8). L'attaquant prenant un deuxième carton jaune pour avoir retiré son maillot synonyme de carton rouge (90e+5). La tension montait alors et Juan Cuadrado prenait à son tour un carton rouge pour une échauffourée devant les bancs (90e+9). Tout ça dans le temps additionnel donc... Avec ce match nul, la Juventus conserve son avance sur son adversaire du soir mais n'avance pas au classement. Les Bianconeri stagnent à la 8ème place et la Salernitana à la 10ème place. C'est un nouveau coup d'arrêt pour la Vieille Dame avant d'affronter le Benfica Lisbonne ce mercredi pour la 2ème journée de la Ligue des Champions (une rencontre à suivre en direct sur notre site).