Pep Guardiola s’excuse encore auprès de Kalvin Phillips

Cet hiver, Kalvin Phillips (28 ans) a changé de club. Le milieu de terrain, en manque de temps de jeu à Manchester City, est parti en prêt à West Ham. Un choix logique, d’autant plus que les relations entre lui et son entraîneur Pep Guardiola n’étaient pas au beau fixe. Surtout lorsque l’entraîneur des Skyblues a déclaré publiquement que l’Anglais était en surpoids la saison dernière. Mais l’ancien coach du FC Barcelone a reconnu ses torts et a présenté ses excuses, comme le rapporte le Daily Mail.

«Oui, je suis désolé. [S’excuser] une fois sur huit ans n’est pas mal. Mais je suis vraiment désolé. Je lui présente mes excuses. Je m’excuse. Je suis vraiment désolé», a reconnu le technicien espagnol. Assez rare pour être signalé.