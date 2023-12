King Cup : Al Nassr se qualifie pour les demi-finales aux dépens d’Al-Shabab

Ce lundi, la King Cup, la coupe nationale d’Arabie saoudite, se poursuivait avec des quarts de finale alléchants. L’occasion pour Al-Nassr de se hisser jusqu’au dernier carré en cas de victoire en déplacement face à Al-Shabab. Deuxièmes de Saudi Pro League, les ouailles de Luis Castro n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Alors que Yannick Carrasco a manqué son penalty pour ouvrir le score au quart d’heure de jeu (15e), c’est finalement Seko Fofana qui a inscrit le premier but de la rencontre deux minutes plus tard (0-1, 17e).

Et alors que Carlos Junior a remis les deux équipes à hauteur (1-1, 24e), les visiteurs ont pris le large avant la pause avec des buts de Sadio Mané (1-2, 28e) et Ghareeb (1-3, 45+4e). Malgré l’entrée en jeu d’Ever Banega, Al-Shabab n’a pas su revenir et l’inaltérable Cristiano Ronaldo a entériné le succès des siens à la 74e minute (1-4). Et malgré la réduction de l’écart de Hattan Bahebri (2-4, 90e), Maran, bien servi par Mané, a corsé l’addition en toute fin de rencontre (2-5, 90+6e).